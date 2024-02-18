أول أيام عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة به

يبدأ اول ايام عيد الفطر 2024 بعد استطلاع دار الافتاء المصرية ميلاد هلال شهر شوال والذي يتم يوم 29 رمضان من كل عام، ويستمر أجازة عيد الفطر وفق القانون المصري ثلاثة أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي اول ايام عيد الفطر 2024 وعدد أيام الأجازة به.

عيد الفطر 2024 هيبقى يوم ايه؟

يبدأ عيد الفطر 2024 في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام ويوافق أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1445 هجريًا وفق معهد البحوث الفلكية يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 ميلاديًا.

ولكن يتم تحديد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شهر شوال، حيث يتم استطلاع الهلال يوم 29 رمضان 1445 هجريًا، الموافق 8 أبريل 2024 ميلاديًا، إذا تم رؤية الهلال في ذلك اليوم، فسيكون أول أيام عيد الفطر هو اليوم التالي، أي يوم الأربعاء 9 أبريل 2024 ميلاديًا، أما إذا تعثرت رؤية الهلال، فسيكون يوم الخميس 10 أبريل 2024 ميلاديًا هو أول أيام عيد الفطر.

لماذا عيد الفطر ثلاث أيام فقط؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية سبب أن عيد الفطر ثلاث أيام أقل من عدد أيام عيد الأضحى والذي يصل إلى 4 أيام بدون وقفة عرفات.

وأوضحت دار الافتاء في تصريحات صحفية سابقة أن الأصل في الشريعة أن عيد الفطر يوم واحد فقط وهو الأول من شوال ويبد أبعد غروب شمس آخر يوم في رمضان وينتهي بغروب شمس اليوم الأول من شوال، مشيرة أن الثلاث أيام التي يحتفل فيها المصريون بعيد الفطر تأتي وفق العرف وتحددهم الدول كأجازة رسمية للعاملين في الدولة وتقتصر على يومين فقط للعاملين في القطاع الخاص.

ولكن عدد أيام أجازة عيد الأضحى فهي بالفعل أربعة أيام وفق ما حددته الشريعة الإسلامية لأن أيام التشريق هي اجازة رسمية أوضحها القرآن الكريم.

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