باقى 53 يوما تقريبا.. كم يوم متبقى على عيد الفطر 2024؟

كم يوم متبقى على عيد الفطر المبارك 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

موعد عيد الفطر 2024

كان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيويقية أعلن فى وقت سابق من خلال منشور له على موقعه الإلكترونى أن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام 2024 يوافق الأربعاء 10 إبريل ويستمر حتى 1الجمعة 12 إبريل .

على صعيد متصل تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال 1445 هـ يوم 29 رمضان 1445 .

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

كانت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصرى نشرت منذ وقت سابق أجندة العطلات الرسمية ومن ضمنها موعد إجازة عيد الفطر 2024، والتي تبدأ يوم الأربعاء 10 إبريل المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024، على أن تكون إجازة عيد الفطر 2025، 3 أيام لموظفي القطاع الخاص والحكومي والجهاز الإداري للدولة

موعد شهر رمضان 2024

وعلى نفس المنوال أعلن المركز القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة موعد شهر رمضان المبارك 2024 احيث أوضح من خلال منشور له أن شهر رمضان سيبدأ فلكيًا يوم الاثنين، 11 مارس المقبل، ومن المتوقع أن يكون 30 يومًا هذا العام

إجازات شهر رمضان 2024

لا يضم شهر رمضان الكريم هذا العام أي إجازات رسمية مدفوعة الأجر، لكنه يضم 8 عطلات أسبوعية تأتي وفقًا لما يلي

يوم الجمعة الموافق 15 مارس

يوم السبت الموافق 16 مارس

يوم الجمعة الموافق 22 مارس

يوم السبت الموافق 23 مارس

يوم الجمعة 29 مارس

يوم السبت 30 مارس

يوم الجمعة المواففق 5 أبريل

يوم السبت الموافق 6 أبريل

العطلات الرسمية في 2024

إجازة عيد الفطر المبارك

إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ 10 إبريل 2024

إجازة عيد تحرير سيناء

إجازة عيد تحرير سيناء 25 إبريل 2024

عيد العمال

إجازة عيد العمال 1 مايو 2024

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم 6 مايو

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

الأحد 16 يونيو 2024 إجازة وقفة عيد الأضحى

من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك

إجازة 30 يونيو

إجازة رأس السنة الهجرية قفى 8 يوليو 2024

إجاة عيد ثورة 23 يوليو 2024

إجازة المولد النبوى الشريف 16 سبتمبر

إجازة 6 اكتوبر