تبدأ من أبريل.. مواعيد الإجازات الرسمية 2024 القادمة
الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في مختلف القطاعات العاملة في مصر تمثل فترة زمنية جيدة يمكن استثمارها بشكل جيد خاصة في فترة الصيف المعروفة بالمصايف وقضاء الاجازات الصيفية مع الأسرة.
نعرض في هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية 2024 القادمة وفق اجندة الاجازات الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية والتي يتم الإعلان عن كل اجازة قبل موعدها من خلال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
الإجازات الرسمية 2024
من الأربعاء ١٠ أبريل - الجمعة ١٢ أبريل تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك
الخميس ٢٥ أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)
الأربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال
الإثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم
الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى
الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك
الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة ٣٠ يونيو
الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية
الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢
الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف
الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)
الإجازات الأسبوعية فبراير 2024
خلال الأيام المتبقية من شهر فبراير يتبقى يومان للعطلات الأسبوعية فقط وهم الجمعة 23 فبراير والسبت 24 فبراير 2024.
الاجازات الاسبوعية في مارس 2024
يبدأ شهر مارس الجمعة أولى أيام العطلات الرسمية في الشهر
الجمعة 1 مارس 2024
السبت 2 مارس 2024
الجمعة 8 مارس 2024
السبت 9 مارس 2024
الجمعة 15 مارس 2024
السبت 16 مارس 2024
الجمعة 22 مارس 2024
السبت 23 مارس 2024
الجمعة 29 مارس 2024
السبت 30 مارس 2024
العطلات الرسمية شهر أبريل 2024
يجمع شهر رمضان 2024 بين شهري مارس وأبريل لذلك تمثل العطلات الرسمية أمر مهم للعاملين للراحة في المنزل خلال وقت الصيام واستغلاله بالعبادات المحببة في هذا الشهر.
الجمعة 5 أبريل 2024
السبت 6 أبريل 2024
الجمعة 12 أبريل 2024
السبت 13 أبريل 2024
الجمعة 19 أبريل 2024
السبت 20 أبريل 2024
الجمعة 26 أبريل 2024
السبت 27 أبريل 2024.
اقرأ أيضا