تبدأ من أبريل.. مواعيد الإجازات الرسمية 2024 القادمة

الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملون في مختلف القطاعات العاملة في مصر تمثل فترة زمنية جيدة يمكن استثمارها بشكل جيد خاصة في فترة الصيف المعروفة بالمصايف وقضاء الاجازات الصيفية مع الأسرة.

نعرض في هذا التقرير مواعيد الإجازات الرسمية 2024 القادمة وفق اجندة الاجازات الرسمية المعلنة من الحكومة المصرية والتي يتم الإعلان عن كل اجازة قبل موعدها من خلال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

الإجازات الرسمية 2024

من الأربعاء ١٠ أبريل - الجمعة ١٢ أبريل تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك

الخميس ٢٥ أبريل 2024 ذكرى عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الأربعاء ١ مايو 2024 الاحتفال بعيد العمال

الإثنين ٦ مايو 2024 عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو 2024 وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو 2024 وحتى الخميس ٢٠ يونيو 2024 عيد الأضحى المبارك

الأحد ٣٠ يونيو 2024 ذكرى ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين ٨ يوليو 2024 الاحتفال برأس السنة الهجرية

الثلاثاء ٢٣ يوليو 2024 عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الإثنين ١٦ سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف

الأحد ٦ أكتوبر 2024 عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

الإجازات الأسبوعية فبراير 2024

خلال الأيام المتبقية من شهر فبراير يتبقى يومان للعطلات الأسبوعية فقط وهم الجمعة 23 فبراير والسبت 24 فبراير 2024.

الاجازات الاسبوعية في مارس 2024

يبدأ شهر مارس الجمعة أولى أيام العطلات الرسمية في الشهر

الجمعة 1 مارس 2024

السبت 2 مارس 2024

الجمعة 8 مارس 2024

السبت 9 مارس 2024

الجمعة 15 مارس 2024

السبت 16 مارس 2024

الجمعة 22 مارس 2024

السبت 23 مارس 2024

الجمعة 29 مارس 2024

السبت 30 مارس 2024

العطلات الرسمية شهر أبريل 2024

يجمع شهر رمضان 2024 بين شهري مارس وأبريل لذلك تمثل العطلات الرسمية أمر مهم للعاملين للراحة في المنزل خلال وقت الصيام واستغلاله بالعبادات المحببة في هذا الشهر.

الجمعة 5 أبريل 2024

السبت 6 أبريل 2024

الجمعة 12 أبريل 2024

السبت 13 أبريل 2024

الجمعة 19 أبريل 2024

السبت 20 أبريل 2024

الجمعة 26 أبريل 2024

السبت 27 أبريل 2024.

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