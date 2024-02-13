الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات شهر رمضان 2024.. 9 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

إجازات شهر رمضان 2024، من الموضوعات التي يبحث عنها الجميع عبر وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المُبارك، والذي من المتوقع أن يكون الأيام الأولى من شهر مارس المُقبل.

 

إجازات شهر رمضان 1445

وبالتزامن مع شهر الصوم والعبادات بدأ الكثير يبحثون عن العطلات الرسمية خلال الشهر المُبارك، حيثُ يوجد عدد كبير في تلك السنة من الإجازات والعطلات الرسمية الموجودة في شهر رمضان الكريم.

 

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

من المتوقع أن يبدأ اليوم الأول من شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024 ويستمر حتى يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

بدء العد التنازلي باقي 27 يوم.. موعد شهر رمضان 2024

انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على شهر رمضان 2024

وتزامنًا مع عمليات البحث المتكررة حول إجازات شهر رمضان 2024؛ يستعرض "الدستور" الإجازات الخاصة بشهر رمضان الكريم، فيما يلي:

إجازة في يوم الجمعة الموافق 24 مارس والموافق ثاني أيام شهر رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 25 مارس الموافق ثالث أيام شهر رمضان

إجازة في يوم الجمعة الموافق 31 شهر مارس الموافق يوم 9 رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 1 شهر إبريل الموافق يوم 10 رمضان.

إجازة في يوم الجمعة الموافق 7 شهر إبريل الموافق يوم 16 رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 8 شهر إبريل الموافق يوم 17 رمضان.

إجازة في يوم الجمعة الموافق 14 شهر إبريل الموافق يوم 23 رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 15 شهر إبريل الموافق يوم 24 رمضان.

إجازة في يوم 17 إبريل وهي إجازة رسمية بمناسبة يوم شم النسيم والتي توافق يوم 26 رمضان.

 

موعد عيد الفطر 2024

 

متى تبدأ إجازة عيد الفطر؟

يأتي عيد الفطر في هذه السنة يوم الأحد الموافق يوم 10 من شهر أبريل لعام 2024 في جميع محافظات مصر، ولقد تم التصريح بأن تبدأ الإجازة من هذا اليوم إلى حتى يوم 12 أبريل في نفس العام.

 

العطلات الرسمية 2024

  • إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 أبريل 2024.
  • إجازة عيد الفطر المبارك: يوم الخميس 11 أبريل 2024.
  • عيد تحرير سيناء: يوم الخميس 25 أبريل 2024.
  • عيد العمال: يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
  • عيد الفصح القبطي: يوم الأحد 5 مايو 2024.
  • عيد شم النسيم: يوم الإثنين 6 مايو 2024.
  • إجازة يوم وقفة عرفات: يوم السبت 15 يونيو 2024.
  • عيد الأضحى المبارك: يوم الأحد 16 يونيو 2024.
  • إجازة عيد الأضحى المبارك: يوم الإثنين 17 يونيو 2024.
  • ثورة 30 يونيو: يوم الأحد 30 يونيو 2024.
  • رأس السنة الهجرية: يوم الأحد 7 يوليو 2024.
  • عيد الثورة: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
  • عيد المولد النبوي الشريف: يوم الأحد 15 سبتمبر 2024.
  • عيد القوات المسلحة: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
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اجازات شهر رمضان 2024

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