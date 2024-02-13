إجازات شهر رمضان 2024.. 9 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر

إجازات شهر رمضان 2024، من الموضوعات التي يبحث عنها الجميع عبر وسائل الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، تزامنًا مع قرب شهر رمضان المُبارك، والذي من المتوقع أن يكون الأيام الأولى من شهر مارس المُقبل.

إجازات شهر رمضان 1445

وبالتزامن مع شهر الصوم والعبادات بدأ الكثير يبحثون عن العطلات الرسمية خلال الشهر المُبارك، حيثُ يوجد عدد كبير في تلك السنة من الإجازات والعطلات الرسمية الموجودة في شهر رمضان الكريم.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

من المتوقع أن يبدأ اليوم الأول من شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس 2024 ويستمر حتى يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

وتزامنًا مع عمليات البحث المتكررة حول إجازات شهر رمضان 2024؛ يستعرض "الدستور" الإجازات الخاصة بشهر رمضان الكريم، فيما يلي:

إجازة في يوم الجمعة الموافق 24 مارس والموافق ثاني أيام شهر رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 25 مارس الموافق ثالث أيام شهر رمضان

إجازة في يوم الجمعة الموافق 31 شهر مارس الموافق يوم 9 رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 1 شهر إبريل الموافق يوم 10 رمضان.

إجازة في يوم الجمعة الموافق 7 شهر إبريل الموافق يوم 16 رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 8 شهر إبريل الموافق يوم 17 رمضان.

إجازة في يوم الجمعة الموافق 14 شهر إبريل الموافق يوم 23 رمضان.

إجازة في يوم السبت الموافق 15 شهر إبريل الموافق يوم 24 رمضان.

إجازة في يوم 17 إبريل وهي إجازة رسمية بمناسبة يوم شم النسيم والتي توافق يوم 26 رمضان.

موعد عيد الفطر 2024

متى تبدأ إجازة عيد الفطر؟

يأتي عيد الفطر في هذه السنة يوم الأحد الموافق يوم 10 من شهر أبريل لعام 2024 في جميع محافظات مصر، ولقد تم التصريح بأن تبدأ الإجازة من هذا اليوم إلى حتى يوم 12 أبريل في نفس العام.

العطلات الرسمية 2024