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فاضل كام يوم على رمضان 2024 ورسائل تهنئة للأصدقاء

رمضان 2024
رمضان 2024

فاضل كام يوم على رمضان 2024  سؤال يشغل فكر المسلمون في مصر مع بداية شهر شعبان، وحددت الحسابات الفلكية فاضل كام يوم على رمضان 2024 ولكن يتم تحديدها وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان، وتعر ض الدستور في التقرير التالي فاضل كام يوم على رمضان 2024.

1 رمضان يوافق كم بالميلادي 2024؟

1 رمضان يوافق هذا العام يوم الاثنين 11 مارس 2024 وفق الحسابات الفلكية التي توقعت أن يكون شهر شعبان 1445 كامل هذا العام، ولكن يتم تحديد فاضل كام يوم على رمضان بعد ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان والذي تستطلعه دار الافتاء المصرية يوم 29 شعبان من كل عام، وإذا ثبت رؤية هلال شهر رمضان يكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، وإذا لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان ويكون رمضان في اليوم الذي يليه.

ووفق الحسابات الفلكية يكون فاضل على رمضان 2024  38 يوم حيث من المتوقع أن يبدأ فلكيًا يوم الإثنين 11 مارس 2024.

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رسائل تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2024

 

كل عام وأنتم بخير مبارك عليكم الشهر رمضان كريم أعاده الله عليكم أعوام عديدة وأزمنة مديدة أعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.

هل هلالك  يا رمضان ونور بيتنا وبيتكم. عساكم من عواده. 

عسى رمضانك مبارك.. وكل لحظاتك تبارك.. وجنة الخلد داري ودارك.. والنبي جاري وجارك باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود وكل عام وأنت بخير ورمضان عليكي يعود يسعدك ربي 

 رمضان بالفرحة يطل وتهنئه لكي قبل الكل أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا ومبارك عليكي وعلينا 

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن

 أهديكم أجمل شعور وأحلى بخور بحلول شهر رمضان المبارك.

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