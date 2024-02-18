مع اقتراب شهر رمضان الكريم يرغب الكثيرون في معرفة كيف يمكن ختم القرآن الكريم في شهر رمضان اي في 30 يوم حيث يعتبر قراءة وختم القرآن من أهم العباردات في هذا الشهر وله المزيد من الحسنات بخلاف الشعور بالسكينه وراحة البال والنفس لذا لا تغفل قراءة وختم القرآن.

طريقة ختم القرآن في 30 يوما

الختمة الجماعية أولًا:

تُقام في المساجد أو البيوت، وتُقرأ كلّ يومٍ جزءٌ من القرآن الكريم، وهي مناسبةٌ للمبتدئين في تلاوة القرآن.

كيفية ختم القرآن في شهر رمضان 30 يومًا

الختمة الفردية ثانيًا:

فيها يُحدّد المسلم وقتًا محددًا لقراءة القرآن الكريم كلّ يوم، وهي مناسبة لمن يُريد ختم القرآن أكثر من مرةٍ في رمضان.

الاستماع إلى القرآن الكريم

يُمكن الاستماع إلى القرآن الكريم بصوتٍ مُقرئٍ مُفضّل، وهي مناسبةٌ لمن يُريد ختم القرآن دون القدرة على القراءة.

جدول ختم القرآن في 30 يوم

ابدأ بالنوايا الصحيحة:

انوي إلى الله سبحانه وتعالى أن يغرس فيك الإخلاص قبل البدء في قراءة القرآن عندما تكون أفعالنا فقط من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيمنحنا القوة والدافع لإكمال هدفنا. عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، وسيبلغ كل امرئ ما نوى.

وضع جدول للقراءة

أسهل جدول يمكن اتباعه لختم القران الكريم لعام 1445/2024 هو استخدام الصلوات الخمس كأوقات قراءة مخصصة وتكون بالفعل في حالة الوضوء، قم بتقسيم القرآن الخاص بك واكتشف عدد الصفحات التي تحتاج إلى قراءتها في كل صلاة حتى تكتمل قرآنك، ويوجد بالفعل بعض العمليات الحسابية من لذلك

5 صلوات يومية × 4 صفحات من القرآن = 20 صفحة في اليوم

20 صفحة = 1 جزء

1 جزء × 30 يوم من رمضان = 30 جزء.

فضل ختم القرآن في شهر رمضان

قراءة القرآن من أعظم الأعمال التي يُمكن للمسلم أن يقوم بها في هذا الشهر الفضيل، فهي سببٌ لدخول الجنة ونيل رضوان الله تعالى، والقرآن شفاعةٌ لصاحبه يوم القيامة.

يقول الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قراءة القرآن في كل وقت لها أجر عظيم، وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا إن هذا القرآن مأدبة الله فلتأخذ من هذه المأدبة ما تشاء".

كما قال صلى الله عليه وسلم "من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله واسع عليم".

طريقة ختم القران في أسبوع

أول يوم: سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء.

ثاني يوم: من سورة المائدة إلى سورة التوبة.

ثالث يوم: من سورة يونس إلى سورة النحل.

رابع يوم: من سورة الإسراء إلى سورة الفرقان.

خامس يوم: من سورة الشعراء إلى سورة يس.

سادس يوم: من سورة الصافات إلى سورة الحجرات.

سابع يوم: من سورة ق إلى سورة الناس.

ماذا يقال عند ختم القرآن في رمضان؟

بعد ختم القرآن في رمضان 2024، يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء، ويسأل الله من فضله وكمه، لكن لا يعرف أن هناك دعاء مخصوص لختم القرآن.

وقالت دار الإفتاء إن الدعاء عقب ختم القرآن الكريم مستحب، وهو أرجى للقبول والاستجابة؛ فعند ختم القرآن تنزل رحمات الله على عباده، ومن الأمور المستحبة ختم القرآن الكريم، وهو عادةُ العُبَّاد والصالحين طوال العام.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإمام السيوطي قال: "والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل؛ لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب"

ومن أشهر أدعية ختم القرآن "اللهم ارحمني بالقرآن وأجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة"، "اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

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