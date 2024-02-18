الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أستاذ قانون دولى: إسرائيل تخشى رأى "العدل الدولية" فى شرعية احتلالها لفلسطين

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

من المنتظر أن تبدأ غدًا الإثنين ولمدة 6 أيام أولى جلسات الاستماع التاريخية أمام محكمة العدل الدولية حول شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين منذ 57 عامًا.

 وسيشارك عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في هذه الجلسات رغم مواصلة إسرائيل هجماتها المدمرة على قطاع غزة حيث ستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية. 

وتختلف هذه القضية عن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تهتم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث إن هذه القضية تركز على احتلال إسرائيل لفلسطين والعواقب القانونية جراء ذلك بالإضافة إلى سوء معاملة الشعب الفلسطيني.

رأي استشاري ولكن 

وستبدأ محكمة العدل الدولية أولى جلساتها غدًا الإثنين بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2022 للحصول على رأي استشاري من المحكمة فيما يخص العواقب القانونية لما تتبعه إسرائيل من سياسات وممارسات في فلسطين المحتلة.

وفي هذا السياق، قال أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، لـ"الدستور" إن محكمة العدل الدولية هيئة قضائية دولية مستقلة تؤسس قراراتها وأوامرها الإلزامية على صحيح القانون الدولي ومصادره، فضلًا عن السابقات القضائية للمحكمة في قضايا مماثلة للقضية محل نظر المحكمة.

وأضاف أنه رغم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لا يحوز الإلزامية والحجية المطلقة النافذة التي تتمتع بها القرارات القضائية للمحكمة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء في المنظمة بالطبع لا تستطيع الحيف والانحراف عن المبادئ والقواعد القانونية التي يتضمنها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

إسرائيل تخشى رأي "العدل الدولية" لهذا السبب

وأوضح سلامة أن إسرائيل تخشى من رأي محكمة العدل الدولية المُنتظر لأنها تقلق بشأن تعرية صورتها ومركزها القانوني والسياسي والأدبي والأخلاقي أمام المجتمع الدولي، خاصة أن طلب الرأي الاستشاري من المحكمة جاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُمثل كافة الدول الأعضاء في المنظمة وليس جهازًا محدود العضوية في الأمم المتحدة.

وأشار لـ"الدستور" إلى أن هذا الرأي الاستشاري حول التداعيات القانونية والسياسية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين فضلًا عن قرارات محكمة العدل الدولية الأولية التي صدرت يوم 26 يناير الماضي من المؤكد أنه سيكون لها صدى سياسي كبير وثقيل على كافة الدول أعضاء الأمم المتحدة وحتى الدول المتآمرة والمتحالفة مع إسرائيل من قوى الغرب.

محكمة العدل الدولية شرعية احتلال إسرائيل لفلسطين إسرائيل الإبادة الجماعية فلسطين الفلسطينى الجمعية العامة للأمم المتحدة أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي

مواد متعلقة

طارق فهمي لـ الدستور: استهداف إسرائيل لـ"الأونروا" ليس بجديد

وزير خارجية مصر الأسبق: الوصول لهدوء الشرق الأوسط يبدأ من وقف إطلاق النار في غزة (خاص)

أستاذ قانون دولي لـ الدستور: تصريحات إسرائيل بشأن محور فلاديفيا تعكس تخبط حكومة نتنياهو

أستاذ قانون دولي لـ"الدستور": إسرائيل تواجه قرارات حازمة وإلزامية من محكمة العدل الدولية

الوالدين السبب.. دراسة بريطانية تكشف سر رفض طفلك للخضراوات

خبير تغذية: 3 عوامل لنجاح دايت الشتاء.. وأهم الأطعمة المساعدة على الحرق

"الدايت الواقعي الأفضل".. خبير تغذية علاجية يوضح أبزر أخطاء "الريجيم"

سمير فرج لـ"الدستور": الحرب في غزة ستنتهي خلال يناير.. وجهود وقف إطلاق النار ستنجح خلال 10 أيام

الأكثر قراءة

عاجل.. مصر تشارك برأى استشارى لدى "العدل الدولية" حول سياسات إسرائيل منذ 1967

أسباب قرار لجنة تخطيط الأهلى بإحالة ملف التجديد لـ"السولية" إلى كولر

النهاردة كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الجمعة 16-2-2024

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع أحمد الشناوى لضمه فى الصيف

أول أيام عيد الفطر 2024 وعدد أيام الإجازة به

حكم نهائى وبات بإعدام سفاح الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

د.أحمد الخميسى

لغة الحوار فى يوم القصة القصيرة

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع مهم

ماجد حبته

مع الشيوخ.. فى ميونخ

جلال حمام

لماذا الاحتفاء بالعلاقات المصرية ـ التركية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية

حكومة نتنياهو تنفى الاتفاق مع أمريكا على الاعتراف بدولة فلسطين