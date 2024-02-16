"العدل الدولية": الوضع الخطير في رفح يتطلب تنفيذ قرارنا الصادر فى 26 يناير

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن الوضع الخطير في رفح يتطلب تنفيذ قرارنا الصادر في 26 يناير .

ورفضت محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا اتخاذ مزيد من الإجراءات حول غزة، لافتة الى أنه لا حاجة لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن غزة.

وفي الفترة من 19 إلى 26 فبراير، ستستمع محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي إلى المرافعات بشأن قضيتين وهما، العواقب القانونية للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للأراضي الفلسطينية؛ وتأثيره على وضع الاحتلال وعواقبه على كافة الدول والأمم المتحدة.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني



في 19 فبراير، ستنغمس محكمة الأمم المتحدة مرة أخرى في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتأتي جلسة الاستماع لرأيها القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في أعقاب قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، حيث صدرت أوامر بإجراءات مؤقتة لمنع خطر معقول بوقوع إبادة جماعية في الحرب في غزة. لكن هذا الطلب القانوني يسبقه من حيث التسلسل الزمني، حيث نشأ في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في 30 ديسمبر 2022، بعد استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، تم نقل حوالي 4.000 وثيقة من هذه اللجنة على وجه الخصوص من نيويورك إلى لاهاي. وقد قدمت 57 دولة ومنظمة دولية حججًا قانونية مكتوبة.

وسيقدم 55 فريقاً قانونياً مرافعاتهم في قاعة العدل الكبرى أمام 15 قاضياً في محكمة العدل الدولية، من بينهم 6 زملاء منتخبين حديثاً ورئيس لبناني جديد ونائب رئيس أوغندي. كل ذلك لسؤال القضاة عن رأيهم في سؤالين حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين: ما هي العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما الذي يجب على الدول فعله حيال ذلك.

"واحدة من القطع الكبيرة المفقودة"

ما يقوله القضاة لن يكون ملزما لإسرائيل، التي لا تخاطب المحكمة، لكنه سيكون “مهما للغاية”، كما تقول شانتال ميلوني، الأستاذة في جامعة ميلانو باعتبارها “واحدة من القطع الكبيرة المفقودة”: دراسة الوضع في فلسطين "تحت عدسة القانون الدولي الإنساني"، على خلفية التدخلات القانونية الأخرى في الأشهر الماضية.

وتقول القاضية إنفو نافانيثيم بيلاي، رئيسة جنوب إفريقيا للتحقيق المستقل في فلسطين الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأن الجمعية العامة للأمم المتحدة "استمعت إلى تقريرنا" في عام 2022 - الذي قدم فيه أعضاء اللجنة وأوجز جميع قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها المختلفة بشأن فلسطين والتي "لم يتم تنفيذها".

ونتيجة لهذا التقرير، صوتت أغلبية الدول لطلب رأي محكمة العدل الدولية.

ويقول فيكتور قطان، أستاذ القانون الدولي بجامعة نوتنجهام، إن غزو أوكرانيا عام 2022 حفز أيضًا التطورات. “رأى الفلسطينيون روسيا تغزو أوكرانيا. والأميركيون يقولون: هذا عدوان. إنه أمر غير قانوني، ضم الأراضي”. تم فرض العقوبات على روسيا.

ويقول: «يقول الفلسطيني: نحن محتلون منذ نصف قرن، وقد تم ضم أرضنا في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان، والأميركيون والأوروبيون لا يفعلون شيئاً». كان هناك إحباط مما يعتبرونه معايير مزدوجة”. وقد استغل هذا الإحباط النزاعات طويلة الأمد في الأمم المتحدة لطرح هذا السؤال على محكمة العدل الدولية.

وبالعودة إلى عام 2004، أصدرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة رأيا بشأن بناء إسرائيل لجدار لاحتواء التهديد الأمني الذي يشكله الفلسطينيون.

وفي ذلك الوقت، قالت المحكمة بشكل لا لبس فيه أن المشروع الإسرائيلي لبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني وأن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. لكن على الرغم من الرأي القانوني للمحكمة الدولية، "لم يحدث شيء"، يعترف قطان.

هذه المرة، تمت صياغة الأسئلة بحيث تشمل ما هو أكثر بكثير من المستوطنات، ولكن أيضًا الاحتلال المطول، والضم، والتغيرات الديموغرافية، ويوفر هذا الإطار الدقيق أدلة حول النوايا الأساسية لطلب الرأي الاستشاري. إن التوقعات بالنسبة للنظام القانوني العالمي أعلى.