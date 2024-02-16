بايدن لـ نتنياهو: يجب وقف إطلاق النار مؤقتا لضمان الإفراج الآمن عن الرهائن

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه أجرى "محادثات مكثفة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث نقل موقفه "بأنه يجب أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار"؛ لضمان الإفراج الآمن للمحتجزين الذين ما زالوا لدى حماس.

وقال بايدن: "ما زلت آمل أن يتم ذلك، وفي هذه الأثناء، آمل ألا يقوم الإسرائيليون بأي غزو بري واسع النطاق في هذه الأثناء"، "لذا، أتوقع أن ذلك لن يحدث، كما أنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لإخراج هؤلاء الرهائن".

التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار



وقال بايدن أيضًا إن "أمله وتوقعه" هو التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. وأضاف: "يتم التفاوض على الاتفاق الآن، وسنرى إلى أين سيقودنا".

وذكرت شبكة سي إن إن في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المسئولين الأمريكيين كانوا مباشرين في محادثاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين بأن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص موجود حاليًا في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب "ليس لديهم مكان يذهبون إليه" قبل الهجوم البري المتوقع، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN، إلى مسئول إداري كبير.

وتشكك إدارة بايدن بشدة فيما إذا كان توجيه نتنياهو للجيش الإسرائيلي بشأن "إجلاء السكان" من رفح قبل دخول القوات الإسرائيلية ممكنًا ولو من بعيد.

وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بعد ظهر الخميس باتجاه ناقلة بضائع في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الصاروخ أُطلق باتجاه سفينة MV Lycavitos، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بربادوس. وأبلغت السفينة عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم.

وفي يوم الخميس أيضًا، نفذت الولايات المتحدة ضربتين للدفاع عن النفس على ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي كانت تستعد لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ كانت مصممة لتشكل "تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".