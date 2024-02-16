الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ناشطون يتهمون سياسيا ألمانيا بالتحريض على ارتكاب جرائم حرب فى غزة

غزة
غزة

قال ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنهم قدموا اتهامات جنائية ضد سياسي ألماني للاشتباه في تحريضه على الكراهية، وإنكار ارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبحسب رويترز، فإن التهم الموجهة إلى فولكر بيك، عضو البرلمان السابق ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وجهتها مجموعتا التضامن الفلسطينيتان "فلسطين تتكلم" و"الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط".

وكتبت المجموعة على موقع إنستجرام الخاص بها: "هذه هي الخطوة الأولى في محاسبة الشخصيات العامة التي تدلي علنًا بتصريحات الإبادة الجماعية قانونيًا".

جرائم الحرب ضد الفلسطينيين 

 

txt

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديس بامفيليوس ورفاقه شهداء قيصرية فلسطين

تستشهد التهم، التي تم رفعها في خمسة مكاتب ادعاء في جميع أنحاء ألمانيا، بتصريحات "بيك" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات الرأي والمقابلات الإعلامية التي أعرب فيها عن دعمه العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، ودعا إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين.

ورفض "بيك" هذه المزاعم، ووصفها بأنها "هراء". وقال لرويترز: "لا توجد إبادة جماعية في غزة وأنا لا أؤيد الإبادة الجماعية"، مضيفا أنه قدم شكاوى ضد الجماعات بتهمة التشهير. وأضاف: "هؤلاء الأشخاص لديهم علاقة مضطربة مع دولة القانون إذا اعتقدوا أن العديد من الشكاوى تؤدي إلى مزيد من التحقيقات".

وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، في قضية رفعتها جنوب إفريقيا.

من جانبه؛ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية "ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا"، وذلك في أول تصريحات له منذ بدء الحرب على غزة.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا".

وتأتي تصريحاته بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة الاعتراف الدولي بمثل هذه الدولة، بعد نشر تقارير عن مثل هذه المبادرة في صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومجموعة صغيرة من الدول العربية تعمل على وضع خطة شاملة للسلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين. وذكر التقرير أن الاتفاق يتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لإقامة دولة فلسطينية.

وكرر ماكرون أيضًا تحذيره من مهاجمة إسرائيل لمدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة الفلسطيني المحاصر والمقصف.

وقال: "إن الهجوم الإسرائيلي على رفح لن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في هذا الصراع".

وأضاف ماكرون: "أشارك الأردن ومصر مخاوفهما من النزوح القسري الجماعي للسكان". وأضاف: "سيكون ذلك انتهاكًا خطيرًا جديدًا للقانون الدولي وسيشكل خطرًا كبيرًا للتصعيد في المنطقة".

جرائ٬م حدب حرب غزة ناشطون إثارة الكراهية

الأكثر قراءة

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

عاجل.. اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

الزمالك يسحق الأهلي بخماسية في قمة الناشئين ببطولة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى