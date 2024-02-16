الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تنسق مع الأمم المتحدة وإسرائيل للوصول إلى مستشفى ناصر بخان يونس

جانب من القصف بغزة
جانب من القصف بغزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها تعمل من خلال الأمم المتحدة وبالتنسيق مع إسرائيل للوصول إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، في جنيف يوم الجمعة، إن "الغارة العسكرية على مجمع ناصر الطبي والتقارير الواردة من المستشفيات مثيرة للقلق العميق".

وأضافت في بيان لها إن المرضى والعاملين الصحيين والمدنيين الذين يبحثون عن ملجأ يستحقون الأمان، وليس الخطر في أماكن العلاج. وقال جاساريفيتش إن التقارير التي تفيد بنقل العديد من المرضى قسراً إلى مبنى مختلف تثير قلقاً بالغاً.

الأمم المتحدة تنسق مع اسرائيل للوصول بشكل عاجل الى المستشفى 

 

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وأضاف جاراسيفيتش أن “الأمم المتحدة تنسق مع السلطات الإسرائيلية للوصول بشكل عاجل إلى المستشفى”.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أيضًا إنه يجب عدم عسكرة المستشفيات أو مهاجمتها، مضيفًا أن صحة المرضى يجب أن تكون "ذات أولوية ودون انقطاع"، داعيًا إلى "بيئة آمنة" لضمان الرعاية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن ناصر "بالكاد يؤدي وظائفه"، مع قدرة محدودة على تقديم الرعاية العاجلة.

 

صاروخا باليستيا مضادا 

 

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن بعد ظهر الخميس باتجاه ناقلة بضائع في خليج عدن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الصاروخ أُطلق باتجاه سفينة MV Lycavitos، وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة ترفع علم بربادوس. وأبلغت السفينة عن أضرار طفيفة ولم تقع إصابات نتيجة الهجوم.

وفي يوم الخميس أيضًا، نفذت الولايات المتحدة ضربتين للدفاع عن النفس على ثلاثة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والتي كانت تستعد لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وجاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ كانت مصممة لتشكل "تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة".

إرشادات الصحة العالمية مستشفى ناصر إسرائيل القصف على خان يونس خان

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