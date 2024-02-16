البرازيل: يجب وقف القتل فى غزة والاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة

قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، متحدثا أمام الجامعة العربية، اليوم الجمعة، إن البرازيل أدانت هجوم حماس على المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر، لكنه أضاف أن رد إسرائيل كان "غير متناسب وعشوائي" وغير مقبول.

وقال الرئيس البرازيلي "يجب أن يتوقف القتل"، مضيفا أنه ينبغي الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة وقبولها في الأمم المتحدة كعضو كامل، ودعا إلى إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

المؤسسات المتعددة الأطراف

وأضاف بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المؤسسات المتعددة الأطراف التي تم انشاؤها للمساعدة في حل هذه المشكلات لا تعمل، ولهذا السبب تلتزم البرازيل بإجراء التغييرات اللازمة في هيئات الحوكمة العالمية، ونأمل أن نعول على دعم مصر".

وقال لولا إنه يجب توسيع مجلس الأمن الدائم وإلغاء حق النقض الذي يتمتع به.

وقال: “إن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هم الذين يثيرون الحروب”، مضيقا أن البرازيل دعمت قضية جنوب أفريقيا المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي سياق متصل، وأفادت منظمة أطباء بلا حدود الطبية الإنسانية الدولية عن "وضع فوضوي" في مستشفى ناصر وقالت إن طاقمها الطبي "اضطر إلى الفرار من المستشفى، تاركين المرضى وراءهم". وقالت أيضًا إن أحد زملائها ظل في عداد المفقودين بعد أن قصفت القوات الإسرائيلية المستشفى في الساعات الأولى من يوم الخميس، وتم احتجاز زميل آخر عند نقطة تفتيش أقامتها القوات الإسرائيلية "لفحص الأشخاص الذين يغادرون المجمع". وقالت منظمة أطباء بلا حدود "إننا ندعو إلى سلامته وحماية كرامته" وحثت القوات الإسرائيلية على وقف "هذا الهجوم".

كما أكد الجيش الاحتلال الاسرائيلي وجود قواته الخاصة داخل مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الخميس، قائلًا إن لديه "معلومات استخباراتية موثوقة" تفيد بأن جثث الرهائن الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر قد تكون في المستشفى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آدم دانييل هاغاري، إن القوات تجري عملية “دقيقة ومحدودة” في مستشفى ناصر ولن تقوم بإجلاء الأطباء أو المرضى بالقوة، لكن المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أشرف القدرة قال إن إسرائيل شنت “توغلًا واسع النطاق”.

ومع إطلاق نار كثيف أدى إلى إصابة العديد من النازحين الذين لجأوا هناك. وقال إن الجيش أمر المسعفين بنقل جميع المرضى إلى مبنى قديم غير مجهز بشكل مناسب لعلاجهم.