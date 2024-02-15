الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: شن عملية كبيرة فى رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيا

رفح
رفح

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن شن عملية كبيرة في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيا ، حسبما افادت وسائل اعلام امريكية. 
وأضاف البيت الأبيض أن سوليفان  مستشار الأمن القومي الأمريكي، التقى مع قادة الكونجرس لشرح تهديدات الأمن القومي، لافتة إلى أن تهديدات الأمن القومي متعلقة بقدرة روسيا على استهداف الأقمار الاصطناعية. 

المعتقلون ليسوا إرهابيين 

 

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الهلال الأحمر الفلسطيني: الافتراءات الإسرائيلية محاولة لتبرير جرائمها ضد الأطقم في غزة

ومن جهتها، أعلنت منظمة إغاثة أن المسعفين والمرضى المسنين اعتقلوا في المستشفى، وليسوا "إرهابيين"
ورفضت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مزاعم إسرائيل بأن الأشخاص الذين اعتقلتهم في أحد مستشفيات غزة "إرهابيون".

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه اعتقل 20 "إرهابيا" في مستشفى الأمل بخانيونس.

لكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تقول إن تسعة من المعتقلين كانوا من الطاقم الطبي والإداري، وتسعة من المرضى المسنين، والباقي من مرافقي المرضى.

واعتبر الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذه الاتهامات ما هي إلا جزء من سلسلة من الذرائع التي تختلقها قوات الاحتلال لتبرير حصار وقصف واقتحام المستشفيات وقتل الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت أن منشآتها وفرقها تعرضت "لاستهداف منهجي ومستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.

 

البيت الأبيض رفح كاريا خطة معقولة

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