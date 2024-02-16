الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بعدم القيام بأي عمل عسكري في رفح

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إسرائيل بعدم القيام بأي عمل عسكري في رفح يؤدي لكارثة إنسانية، معرباً عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل القيام بعملية برية في رفح. 

وشدد لاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية المدنيين في غزة واحترام الأمر الصادر عن العدل الدولية. 

وأعرب الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء خطط الحكومة الإسرائيلية بشأن عملية برية محتملة في رفح، حيث يلجأ حاليا أكثر من مليون فلسطيني هربا من القتال.

ويعترف الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي. 

ويطلب الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإسرائيلية عدم القيام بأي عمل عسكري في رفح من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل ويمنع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

ويكرر الاتحاد الأوروبي أهمية ضمان حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي واحترام الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير، وهو أمر ملزم قانونا.

ويكرر الاتحاد الأوروبي دعوته حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وسيقوم مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماعه يوم الاثنين المقبل 19 فبراير بمراجعة الوضع.

سلسلة من الغارات الإسرائيلية في رفح 

 

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وضربت سلسلة من الغارات الإسرائيلية في وقت مبكر من يوم الاثنين مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة حيث فر 1.4 مليون فلسطيني هربا من القتال في أماكن أخرى في الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر بين إسرائيل وحماس.

وتشير إسرائيل إلى أن هجومها البري في غزة قد يستهدف قريبا المدينة المكتظة بالسكان والواقعة على الحدود المصرية.

 وقال البيت الأبيض يوم الأحد إن الرئيس جو بايدن حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أنه لا ينبغي لإسرائيل القيام بعملية عسكرية ضد حماس في رفح دون خطة “ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ” لحماية المدنيين.

وقال صحفي في وكالة أسوشيتد برس في رفح إن الغارات أصابت المنطقة المحيطة بمستشفى الكويت في وقت مبكر من صباح الاثنين. بعض هؤلاء ، وفق وكالة اسوشستيد برس الامريكية في تقرير صادر لها. 

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