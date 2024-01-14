الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الوالدين السبب.. دراسة بريطانية تكشف سر رفض طفلك للخضراوات

طفل
طفل

من المعروف أن غالبية الخضروات لا تتمتع بمذاق “حلو” يستحسنه الأطفال، كما أنها من الصعب إضافة النكهات لها لكي يتناولونها مثل اللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى، لذلك لا يفضل الكثير من الأطفال تناولها، بل يجبرون على القيام بذلك للحصول على فوائدها.

لكن هناك دراسة بريطانية جديدة تشير إلى أن هناك سبب حقيقي آخر يكمن وراء رفض الأطفال تناول الخضروات وهو السبب الأبرز على الإطلاق.

تعبيرات وجه الوالدين

قالت الدراسة التابعة لجامعة أستون البريطانية إن السبب الحقيقي وراء عدم تفضيل الأطفال للخضروات هو تعبيرات وجه الوالدين، موضحة أن مشاهدة الآخرين وهم يكرهون الخضروات بشكل واضح يمكن أن يجعل المتفرجين يكرهونها أيضَا.

وقالت الدكتورة كاتي إدواردز، المؤلفة الرئيسية للدراسة أنه في حالة رؤية الطفل لوالديه وهما يظهران الاشمئزاز أثناء تناولهم للخضروات، فقد يكون لذلك عواقب سلبية على قبول الأطفال لها.

أثبتت الدراسة ذلك من خلال تركيزها على التحقق مما إذا كانت مشاهدة شخص آخر يأكل تؤثر على تفضيلاتك الخاصة. وقام فريق البحث بعرض مقطع فيديو لشخص بالغ غير معروف يأكل البروكلي النيئ أمام أكثر من 200 امرأة شابة.

أثناء قيام الشخص في الفيديو بتناول الطعام، تنوعت تعبيرات وجهه بين الإيجابية تارة والمحايدة تارة والسلبية تارة أخرى. وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات وعرض الفيديو بتعبيرات الوجه المختلفة له على كل منهما بواقع مقطع الفيديو بتعبير الوجه الإيجابي على المجموعة الأولى، ومقطع الفيديو بتعبير الوجه المحايد على المجموعة الثانية. وأخيرًا مقطع الفيديو بتعبير الوجه السلبي على المجموعة الثالثة.

التعبير السلبي يؤثر والإيجابي لا يؤثر

وبعد مشاهدة الفيديو، تم سؤال المشاركين عن مدى رغبتهم في تناول البروكلي النيئ. وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن السلوكيات من المرجح أن يتم تقليدها من خلال الحصول على نتائج إيجابية إذا كان السلوك إيجابي، في حين أن العكس هو الصحيح فإذا شهدت سلوك سلبي ستحصل على نتائج سلبية.

المشاركون الذين شاهدوا المقاطع التي تحتوي على تعبيرات وجه سلبية شهدوا انخفاضًا أكبر في تقييمات الإعجاب، في حين أن العكس لم يحدث.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المشاركون الذين شاهدوا المقاطع التي تحتوي على تعبيرات وجه سلبية شهدوا انخفاضًا أكبر في تقييمات الإعجاب بالبروكلي، في حين أن العكس لم يحدث. فأوضحت (إدواردز): "إن مشاهدة الآخرين وهم يأكلون الخضار النيئة مع تعبيرات وجه إيجابية لم تزيد من حب البالغين للخضروات أو رغبتهم في تناولها ".

وقالت: "قد يعني هذا أن مشاهدة شخص يأكل خضروات نيئة مع تعبيرات وجه إيجابية لا تبدو استراتيجية فعالة لتحفيز البالغين على زيادة استهلاك الخضروات ".

وركزت هذه الدراسة على البالغين، على الرغم من أن الباحثين يقولون إن النتائج يمكن تعميمها على الأطفال أيضًا.

الخضروات الأطفال دراسة بريطانية تعبيرات وجه الوالدين الوالدين

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