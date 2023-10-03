دراسة تحذر من خطر توجيه الوالدين كلمات سلبية لأطفالهم

حذرت دراسة حديثة، من أن صراخ الوالدين على الأطفال أو وصفهم بالأغبياء قد يجعلهم أكثر عرضة لخطر إيذاء أنفسهم أو تعاطي المخدرات في المستقبل، وفعل أشياء قد تقودهم على السجن.

وتشير الدراسة التي أعدها باحثون بجامعة كوليدج لندن (يو سي أل)، ونشرت في مجلة "ساينس دايركت"، إلى أن "الإساءة اللفظية التي ترتكب من شخص بالغ تجاه طفل، تشمل أنواعا متعددة مثل الصراخ وتشويه سمعة الطفل والتهديدات اللفظية".

ويقول الباحثون إن "مثل هذه الأنواع من تصرفات البالغين، ضارة بالأطفال مثل الأنواع الفرعية الأخرى من سوء المعاملة المعترف بها حاليا والتي تم إثباتها من قبل الطب الشرعي، مثل الاعتداء الجسدي والجنسي على الأطفال".

وحللت الدراسة أدلة موجودة حول تأثير الإساءة اللفظية في مرحلة الطفولة، من بينها دراسة بريطانية نشرت في مجلة "بي أم جي أوبن"، عينة تمثيلية من نحو 20 ألفا من سكان المملكة المتحدة، ووجدت أن أولئك الذين تعرضوا للإساءة اللفظية كانوا أكثر عرضة مرتين تقريبا، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لها، تعاطون الحشيش ويواجهون خطرا مضاعفا تقريبا للذهاب إلى السجن.

ووجدت دراسة حديثة أجريت في المملكة المتحدة على ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما أن 41 في المئة منهم قالوا إن البالغين، معظمهم من الوالدين أو مقدمي الرعاية أو المعلمين أو أولياء أمور الأصدقاء، كثيرا ما يستخدمون كلمات مؤذية ومزعجة لإلقاء اللوم عليهم أو إهانتهم أو انتقادهم.

وعند سؤال الأطفال عن أكثر الكلمات المؤذية والمزعجة التي تعرضوا لها، أجاب الأطفال بأنها كانت عبارات مثل "أنت عديم الفائدة"، و"أنت غبي"، و"لا يمكنك فعل أي شيء بشكل صحيح".

وعلى النقيض من ذلك، كانت أكثر العبارات الإيجابية التي سمعوها من البالغين: "أنا فخور بك"، و"يمكنك القيام بذلك"، و"أنا أؤمن بك".