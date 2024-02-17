ختم القرآن في شهر رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن ختم القران في شهر رمضان 2024 ، حيث يعتبر ختم القرآن الكريم، من أهمّ العبادات التي يُقبل عليها المسلمون في هذا الشهر، وذلك لما له من فضلٍ عظيمٍ وثوابٍ كبيرٍ عند الله تعالى. ولختم القرآن فوائد عدة منها "الشعور بالسكينة والطمأنينة وراحة النفس، وزيادة المعرفة والفهم للدين الإسلامي، وتقوية الإيمان والتقوى".

طريقة ختم القرآن في 30 يوما

الختمة الجماعية:

تُقام في المساجد أو البيوت، وتُقرأ كلّ يومٍ جزءٌ من القرآن الكريم، وهي مناسبةٌ للمبتدئين في تلاوة القرآن.

الختمة الفردية:

فيها يُحدّد المسلم وقتًا محددًا لقراءة القرآن الكريم كلّ يوم، وهي مناسبة لمن يُريد ختم القرآن أكثر من مرةٍ في رمضان.

الاستماع إلى القرآن الكريم:

يُمكن الاستماع إلى القرآن الكريم بصوتٍ مُقرئٍ مُفضّل، وهي مناسبةٌ لمن يُريد ختم القرآن دون القدرة على القراءة.

جدول ختم القرآن في 30 يوم

1. ابدأ بالنوايا الصحيحة:

انوي إلى الله سبحانه وتعالى أن يغرس فيك الإخلاص قبل البدء في قراءة القرآن عندما تكون أفعالنا فقط من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، فإنه سيمنحنا القوة والدافع لإكمال هدفنا. عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، وسيبلغ كل امرئ ما نوى.

2. وضع جدول للقراءة:

أسهل جدول يمكن اتباعه لختم القران الكريم لعام 1445/2024 هو استخدام الصلوات الخمس كأوقات قراءة مخصصة وتكون بالفعل في حالة الوضوء، قم بتقسيم القرآن الخاص بك واكتشف عدد الصفحات التي تحتاج إلى قراءتها في كل صلاة حتى تكتمل قرآنك، ويوجد بالفعل بعض العمليات الحسابية من لذلك:

5 صلوات يومية × 4 صفحات من القرآن = 20 صفحة في اليوم

20 صفحة = 1 جزء

1 جزء × 30 يوم من رمضان = 30 جزء.

فضل ختم القرآن في رمضان

قراءة القرآن من أعظم الأعمال التي يُمكن للمسلم أن يقوم بها في هذا الشهر الفضيل، فهي سببٌ لدخول الجنة ونيل رضوان الله تعالى، والقرآن شفاعةٌ لصاحبه يوم القيامة.

يقول الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن قراءة القرآن في كل وقت لها أجر عظيم، وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألا إن هذا القرآن مأدبة الله فلتأخذ من هذه المأدبة ما تشاء".

كما قال صلى الله عليه وسلم "من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والله واسع عليم".

وأضاف: "قراءة القرآن وأنت صائم إذا أنت في عبادة وتفعل عبادة وهذا شىء هام جدا، حاول دوما أنت تكون عبادتك مركبة، فمثلا وأنت تذهب للصلاة في المسجد أعط صدقة، أو أزل حجرا في وسط الطريق أو قشرة موز عن الناس، إذا عبادة في أثناء العبادة، وأنا صائم عبادة وأقرأ القرآن وأنا صائم عبادة، وهذا أخذناه من الصلاة فأنت قائم راكع ساجد لله وفيها عبادة بأنك تقرأ القرآن ".

طريقة ختم القران في أسبوع

أول يوم: سورة الفاتحة، وسورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة النساء.

ثاني يوم: من سورة المائدة إلى سورة التوبة.

ثالث يوم: من سورة يونس إلى سورة النحل.

رابع يوم: من سورة الإسراء إلى سورة الفرقان.

خامس يوم: من سورة الشعراء إلى سورة يس.

سادس يوم: من سورة الصافات إلى سورة الحجرات.

سابع يوم: من سورة ق إلى سورة الناس.

ماذا يقال عند ختم القرآن في رمضان؟

بعد ختم القرآن في رمضان 2024، يستحب للمسلم أن يدعو بما شاء، ويسأل الله من فضله وكمه، لكن لا يعرف أن هناك دعاء مخصوص لختم القرآن.

وقالت دار الإفتاء إن الدعاء عقب ختم القرآن الكريم مستحب، وهو أرجى للقبول والاستجابة؛ فعند ختم القرآن تنزل رحمات الله على عباده، ومن الأمور المستحبة ختم القرآن الكريم، وهو عادةُ العُبَّاد والصالحين طوال العام.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن الإمام السيوطي قال: "والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل؛ لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب".

وأضافت دار الإفتاء، أنه روي عن ابن المبارك أنه يُستَحَبُّ الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار، ويُسَنُّ صوم يوم الختم، وأن يحضرَ أهله وأصدقاؤه.

ومن أشهر أدعية ختم القرآن "اللهم ارحمني بالقرآن وأجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة"، "اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه".

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