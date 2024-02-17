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متي يبدأ شهر رمضان.. وموعد الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

متي يبدأ شهر رمضان 2024.. وموعد الاجازات الرسمية خلال الشهر الكريم محور اهتمام الملايين من المواطنين منذ إعلان الدار الإفتاء المصرية عن بداية شهر شعبان المبارك، وذلك يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 وعدد أيام 29 يوم وفقا للحسابات الفلكية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

متي يبدأ شهر رمضان 2024؟

يجيب التقرير عن تساؤل متي يبدأ شهر رمضان 2024؟ وفقا للحسابات الفلكية بداية شهر رمضان هو يوم 10 مارس ٢٠٢٤ ميلاديا، ويكون 30 يومًا، ولا يمكن اعتباره موعد نهائي إلا عقب استطلاع هلال الشهر الكريم من كافة مراكز الاستطلاع المنتشرة في الجمهورية.

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شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024 

وبحسب ما اعلنته دار الافتاء، يوافق شهر رمضان 2024 يوم 11 من شهر مارس، على أن يكون 9 أبريل اليوم الأخير منه ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية، ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

ويتسأل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة عن اجازات شهر رمضان الكريم وذلك من أجب معرفة كافة الاجازات خلال الشهر، فخلال شهر رمضان الكريم لعام 2024م - 1445هـ،  يوجد عنن أيام الإجازات الرسمية خلال شهر الصيام المبارك، ومنها عدد ٨ ايام وهما يومي الجمعة والسبت.

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إجازات شهر رمضان 2024 /1445


وفي هذا الصدد يقدم الدستور موعد الإجازات خلال شهر رمضان الكريم لعام 1445/ 2024.

لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر رمضان، تقتصر الإجازات فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالتالي:

الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5  أبريل 2024.

يوم السبت  6 أبريل 2024.
 

موعد عيد الفطر 2024

وبعد اعلان دار الإفتاء المصرية ومركز الفلك الدولي عن موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445 وعدد ايامه، سوف يكون أول أيام عيد الفطر يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

 

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