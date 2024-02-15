رسمياً.. جدول الحد الأدنى للأجور 2024 بعد زيادة الرئيس

جدول الحد الأدنى للأجور 2024.. ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين العاملين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية بعد إعلان الزيادة الأخيرة، عن قيمة الزيادة الشهرية في المرتبات وفقا للقواعد وجدول الحد الادنى للاجور، والدرجة الوظيفية، وذلك لتحسين أحوال المعيشة في ظل الظروف الإقتصادية الحالية وإقرار حزمة حماية إجتماعية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لجميع العاملين في الدولة وأرباب المعاشات.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، جدول الحد الأدنى للأجور 2024، وذلك لجميع الموظفين في جهات الدولة المختلفة والهيئات والجهات التابعة لها وفقا للضوابط والشروط، ومحسب الدرجة الوظيفية للموظفين في القطاع العام والحكومة، تيسرا عليهم وأسرهم في ظل ظروف الحياة الحالية.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

كما أعلنت وزارة المالية، جدول الحد الأدنى للأجور 2024، لما يقرب من 6 ملايين موظف وموظفة في جميع وزارات الحكومة والجهاز الإداري للدولة بمختلف محافظات مصر، وتنفيذ قرار رئيس الجمهورية بتطبيق حزمة حماية اجتماعية لمواجهة ظروف الحياة الاقتصادية ومتطلبات المعيشة حاليا.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024

كذلك، أعلنت وزارة المالية، قيمة الزيادة في حوافز العاملين في الدولة في أعقاب إقرار حزمة الحمية الاجتماعية، وأيضا جدول الحد الأدنى للأجور 2024، والتي تستعرضها "الدستور"، كالآتي:

1- صرف مبلغ وحافز 500 جنيه للعاملين على الدرجة السادسة.

2- حافز 550 جنيها للعاملين على الدرجة الخامسة.

3- زيادة 600 جنيها للدرجة الرابعة.

4- صرف 650 جنيها للموظفين على الدرجة الثالثة.

5- قبض 700 جنيها للعاملين على الدرجة الثانية.

6- حافز و750 جنيهًا للدرجة الأولى.

7- مبلغ 800 جنيه لدرجة مدير عام.

8- حافز 850 جنيهًا للدرجة العالية و900 جنيه للدرجة الممتازة من العاملين.

جدول الحد الادنى للاجور 2024

فى النهاية، أعلنت وزارة المالية، جدول الحد الادنى للاجور 2024، وفقا للدرجة الوظيفية لكافة العاملين فى الدولة، تبعا لجدول الحد الادنى للاجور 2024 الآتى:

1_ رفع الحد الإدنى لأجر الدرجة الساسة إلى 6000 آلاف جنيه.

2_ حد أدنى لأجر العاملين بالدرجة الخامسة من 4500 جنيه لـ6500 جنيها شهريا.

3_ صرف حد أدنى للدرجة الرابعة من 5000 جنيها إلى 7000 جنيه شهر.

4_ قبض العاملين بالدرجة الثالثة بقيمة زيادة من 5500 جنيه إلى 7500 جنيه شهريا.ز

5_ الحد الأدنى للعاملين بالدرجة الثانية من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.

6_ بينما الدرجة الأولى من 7000 جنيه إلى 9000 جنيه شهرى.

7_ زيادة الحد الأدنى لدرجة مدير عام من 8000 جنيه إلى 10.000 ألف جنيه شهريا

8_ أيضا الدرجة العالية من 9000 جنيه إلى 12.000 ألف جنيه شهريا.

9_ صرف حد أدنى أجر للدرة الممتزة من 11.000 ألف إلى 14.000 ألف جنيه شهريا.

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