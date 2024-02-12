يتساءل قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 كونه يسبق شهر رمضان بأيام والذي يأتي وفق الحسابات الفلكية في الحادي عشر من مارس المقبل، وتشهد مرتبات شهر فبراير 2024 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بموعد صرف مرتباتهم بزيادة جديدة، سواء كانوا من العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة في المرتبات، والتي ستُطبق في شهر مارس المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

أما بخصوص موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، فقد قررت وزارة المالية صرفها للعاملين في الدولة يوم الخميس 22 فبراير 2024، وسوف يستمر الصرف لمدة 5 أيام حتى يوم الأربعاء 28 فبراير 2024.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

صرف مرتبات شهر فبراير في اليوم 22 من الشهر لوزارات: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

صرف مرتبات فبراير 2024 يوم 25 من الشهر لوزارات: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

صرف مرتبات شهر فبراير 2024 في أيام 26، 27، 28 من الشهر لجميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة.

زيادة مرتبات شهر فبراير 2024

يقرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، لتصل إلى 6000 جنيه، وسيتم تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من شهر مارس 2024، وتتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

جدول مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة تبلغ 12،200 جنيه.

مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة تبلغ 10،200 جنيه.

مرتبات درجة المدير العام بعد الزيادة تبلغ 9،200 جنيه.

مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة تبلغ 8،200 جنيه.

مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة تبلغ 8،000 جنيه.

مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة تبلغ 7،500 جنيه.

مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة تبلغ 7،000 جنيه.

مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة تبلغ 6،500 جنيه.

مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة تبلغ 6،000 جنيه.

إقرأ أيضًا: لمدة 5 أيام.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024