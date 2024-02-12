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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد الزيادة.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

مرتبات
مرتبات

يتسال كثير من المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس المقبل بالزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وهل يتم صرفها بالزيادة الجديدة؟

لمدة 5 أيام.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير ومارس 2024

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيق أكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور الي ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو   ١٨٠ مليار جنيه.

 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

 

وزادت عمليات البحث علي محركات الانترنت لمعرفة موعد زيادة المرتبات وحقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد انتشار معلومات علي مواقع التواصل الاجتماعي تطالب وزارة المالية بتبكير عمليات الصرف بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

 

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

 

بحسب بيانات وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 ستتم علي مدار 5 أيام  تبدأ اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتي يوم الأربعاء الموافق  27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).

موعد قبض مارس 2024 بالزيادة 
 

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

موعد زيادة المرتبات 2024

وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024  اعتبارًا من أول مارس 2024، وتصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، تحسين مستوى المعيشة

 

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

 

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الاثنين الموافق 11مارس 2024 وطالب خبراء تبكير مرتبات شهر مارس 3 ايام لتبدأ اعتبار من يوم الاثنين 18 مارس بدلا من الخميس 21 مارس.
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