الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد المفوضية الأوروبية وسفير الاتحاد الأوروبى لبحث التعاون

وليد جمال الدين من
وليد جمال الدين من الحدث

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بعثة المفوضية الأوروبية برئاسة مدير عام إدارة الضرائب والجمارك  توماس جيراسيموس، وبتنسيق وحضور السفير عمر أبوعيش، مساعد وزير الخارجية لشئون الشراكة الأوروبية، ود. نرمين أبوالعطا، مستشارة وزير التجارة والصناعة والمنسق الوطني للتعاون الصناعي الأورومتوسطي.

وتمت مناقشة آفاق التعاون المشترك لا سيما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة والمزمع إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية في قطاعات متنوعة أبرزها الوقود الأخضر والأسمدة والأسمنت والحديد والصلب في ظل آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية CBAM، وما يترتب عليه ذلك من ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، وفقًا للاشتراطات البيئية المستحدثة، وتناول الاجتماع الخطوات التي تتبعها الهيئة لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، خاصةً في ضوء نجاح عملية تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج منتجة داخل أول مصنع للوقود الأخضر في المنطقة الاقتصادية.

وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد بعثة المفوضية الاوروبية توطين صناعة الوقود الأخضر الصناعات المغذية

مواد متعلقة

اقتصادية قناة السويس: شحن 48 ألف طن "خام الكلينكر" من ميناء شرق بورسعيد

الأكثر قراءة

عاجل|التفاصيل الكاملة للملحمة الدرامية "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

تطورات في محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

"باغتوهم بالأسلحة الرشاشة والقذائف".. سرايا القدس تكشف تفاصيل كمين خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال