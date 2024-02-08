612 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ27% ببنكى الأهلى ومصر

شهدت حصيلة بيع شهادات الـ27% و23.5% ببنكي مصر والأهلي تحقيق أرقام قياسية ضخمة تتجاوز 612 مليار جنيه منذ طرحها يوم 5 يناير.

وأعلن البنك الاهلي المصري أن حصيلة بيع شهادات ذات العائد المرتفعة 23.5% و27% بلغت 395 مليار جنيه بنهاية اليوم الخميس.

كما حقق بيع الشهادات من بنك مصر بلغت 217 مليار جنيه ليصل إجمالي بيع الشهادات نحو 612 مليار جنيه.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أنه لم يتم تحديد موعد محدد لانتهاء شراء شهادات الـ27% الجديدة حتي الآن، متوقعا أن يستمر الاكتتاب فيها حتي نهاية فبراير الجاري.

نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة

وأصدر بنك مصر قد أصدر شهادة طلعت حرب، ومدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

كما طرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها.

يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمه الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.