اقتصاديون: تصريحات مدير صندوق النقد عن مصر ايجابية ورسالة جيدة.. ويتوقعون تمويلات بـ 10 مليارات دولار

وصف خبراء الاقتصاد تصريحات كريستالينا جورجييفيا مدير عام صندوق النقد الدولي، أمس، عن مصر خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء بالايجابية والتي غيرت من وجهة نظرة الصندوق المتشددة تجاه المراجعات للبرنامج الاقتصادي المصري.

واشار الخبراء إلى ضرورة الاستمرار في التعاون المثمر مع صندوق النقد والبنك الدوليين في مواجهة التحديات الكبيرة وتداعيات الحرب علي غزة، والتي اثرت علي اقتصاديات دول المنطقة وخاصة مصر مع تراجع عبور السفن من قناة السويس اثر التوترات التي تشهدها منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب.

مفاوضات جيدة ومرنة مع صندوق النقد الدولي

بداية قال الخبير المصرفي هاني ابو الفتوح ان العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي تُشكّل عنصرًا هامًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظلّ التحديات المُتزايدة التي تُواجهها البلاد، ففي هذا السياق، تسعى مصر للحصول على دعم الصندوق لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي تشهد تطورًا إيجابيًا خلال الفترة الأخيرة. حيث تُجري مصر مفاوضات مع الصندوق لإتمام المراجعة الأولى والثانية لبرنامجها الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وتُؤكد تصريحات كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على تقدير الصندوق للتقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحرصه على دعم مصر ماليًا.

الدعم المالي الكبير من صندوق النقد الدولي ضر وري لسدّ فجوة التمويل في مصر

وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تحصل مصر على دعم مالي كبير من صندوق النقد الدولي، حيث تُشير بعض التقارير إلى أنّ مصر قد تحصل على صفقة تمويلية تتجاوز 10 مليارات دولار، موضحا ان هذا الدعم المالي يُعدّ ضروريًا لسدّ فجوة التمويل في مصر، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحقيق استقرار سعر الصرف.

صندوق النقد يشيد بزيادة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل

وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي ان مفاوضات صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد وهذا واضح من تصريحات مدير صندوق النقد الدولي خلال لقائها مع دولة رئيس الوزراء بدبي وتفهمها للجهود المصرية لاحتواء تدعيات تاثير الحرب على عزة علي المنطقة ومصر بشكل خاص.

واكد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ " الدستور" ان هناك مرونة كبيرة من صندوق النقد الدولي في مفاوضاتها مع مصر منفتح بشان زيادة حجم التمويل مشيرا ان الحكومة قامت بالغاء جميع الامتيازات والاعفاءات الضريبية للقطاع العام لتعزيز المنافسة والحيادية مع القطاع الخاص وهذا كانت بادرة جيدة لتغير الصورة وايضا برنامج الطروحات والتخارج من الشركات الحكومية وخفض الانفاق الاستثمماري خلال العام الجاري وعدم الدخول في مشروعات جديدة.

وتابع ان هذه القرارات ايضا حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي وحماية محدودي الدخل وقرار تشيد السياسة النقدية من البنك المركزي المصري ورفع اسعار الفائدة كانت كلها قرارات ايجابية علي تغير صورة المؤسات الدولية تجاه مصر.

وقال ان الاتحاد الاوربي ايضا سيقوم بتقديم تمويلات لمصر بعد قيام مصر باستقبال 9 مليون مغترب ولاجئ وهاذا ادي الي تخفيف الضغط علي الهجرة غير الشرعية تجاه قارة اوروبا مما سيؤدي الي تقديم مساعدات ومنح لمصر بسبب التعاون المشترك لوقف الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

استكمال المراجعة الثانية والثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي

في نفس السياق، قال الدكتور احمد معطي الخبير الاقتصادي ان استكمال المراجعة الثانية والثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بداية جيدة لعودة دعم الصندوق لمصر مشيرا الي ان تصريحات مدير صندوق النقد عن تداعيات تأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وانها ستدعم الدولة المصرية لدعم برامج الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جيدة ورسالة قوية للصندوق لعودة النشاط الاستثماري والاقتصادي لطبيعته.

وأشار الخبير الاقتصادي ان المراجعات التي طلبها الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادي سيتم توظيفها وفق الاوضاع الحالية حيث ان الصندوق تفهم اهمية ارجاء بعض المتطلبات التي تؤثر علي محدودي الدخل موضحا ان مديرة الصندوق ثمنت جهود الحكومة بتنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل.

استكمال حصول مصر علي قرض صندوق النقد شهاد ثقة ورسالة طمأنة للمستثمرين

وطالب الخبير الاقتصادي مسئولي صندوق النقد بتحديد موعد محدد لاستكمال صرف شرائح القرض وفق هذه المعطيات الجديدة من تداعيات الحرب علي غزة علي الاقتصاد المصري وتراجع عائدات قناة السويس بنحو 50% بسبب هذه التوترات الجيوسياسية.

واضاف ان استكمال حصول مصر علي قرض صندوق النقد شهاد ثقة ورسالة طمأنة للمستثمرين لسد الفجوة التمويلية لمصر بعد نجاح الدولة في ادارة ازمة غزة واستمرار جهودها توفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، حيث قدمت مصر 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.

لقاء مثمر بين رئيس الوزراء ومدير صندوق النقد

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم، كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة في دبي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء تقديره للتعاون القائم بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلعه لاستقبال مديرة صندوق النقد الدولي في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة أيضًا مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بنسبة 50% وكذا زيادة قيم المعاشات، مشيرًا أيضًا إلى برنامج حياة كريمة باعتباره أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في الريف على مستوى الجمهورية.