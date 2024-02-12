صندوق النقد الدولى: العمل مع مصر أولوية قصوى بالنسبة لنا.. وأحرزنا تقدمًا كبيرًا فى مناقشاتنا

أعربت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بلقائها مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، والتي انطلقت في دبي اليوم وتستمر حتى 14 فبراير الحالي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.

وأعربت “جورجيفا” في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر سابقًا" اليوم، عن سعادتها بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأضافت: ”العمل مع مصر أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في مناقشاتنا حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".