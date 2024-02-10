السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا فتح آفاق للتعاون المشترك

وزير الاتصالات مع
وزير الاتصالات مع وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا

التقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع "ميلينا ستوتشيفا" وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين مصر وبلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى من أعمال لجنة التعاون المشترك بين مصر وبلغاريا التي تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين في القاهرة.

 وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا فتح آفاق للتعاون المشترك

وخلال اللقاء أعرب الدكتور عمرو طلعت عن تطلعه إلى دفع التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر وبلغاريا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذى يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين؛ مشيرًا إلى أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمى وبناء القدرات ودعم الابتكار الرقمى وتعزيز البحث والتطوير فى التقنيات الناشئة؛ لافتًا إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة محفزة للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 وزير الاتصالات يستقبل ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مصر تعد أحد أهم المواقع الرائدة فى مجال التعهيد، حيث تحظى بوفرة فى المهارات التقنية المؤهلة لتقديم خدمات التعهيد فى مختلف التخصصات التكنولوجية لمختلف الأسواق حول العالم؛ مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بالتركيز على جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات فى التخصصات الأكثر تعمقًا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشهد طلبًا عالميًا متزايدًا مثل الأنظمة المدمجة والإلكترونيات وأشباه الموصلات وبرمجيات السيارات.

ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا

 

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات و4IG المجرية

 

 

 وزير الاتصالات يبحث مع وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا فتح آفاق للتعاون المشترك

ومن جانبها؛ أكدت وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتضمن فرصًا كبيرة ويرتكز على أسس جديدة تتسم بالإبداع والابتكار والتكنولوجيات الحديثة؛ مشيرة إلى أن الوزارة تم إنشاؤها منذ عامين ويطلق عليها فى بلغاريا وزارة المستقبل، لأنها تعنى بخدمة القطاعات الاقتصادية الجديدة باستخدام التكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تنمية القدرات وخدمة المواطنين ووضع سياسات الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته وتعتمد فى نهج عملها على التعاون مع كل أصحاب المصلة من هيئات وقطاع خاص ومجتمع أكاديمى وشركات صغيرة ومتوسطة ورواد أعمال؛ لافتة إلى أنه تم تحديد مجالات عمل رئيسية للوزارة وسيتم تنفيذها من خلال مشاريع استرشادية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ مؤكدة أهمية التركيز على الإبداع والتنافسية بما يتواكب مع التوجهات العالمية الجديدة. 

هذا وقد شهد اللقاء بحث التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التحول الرقمى، وإمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية فى تحقيق التحول الرقمى ببلغاريا، وكذلك سبل تعزيز الاستثمار المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجالات صناعة الإلكترونيات، وتطوير البرمجيات المدمجة للسيارات، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى مجالات دعم الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث تم تسليط الضوء على التجربة المصرية فى نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل أنحاء الجمهورية.

 الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات 

وناقش الوزيران آليات التعاون فى مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعى، وذلك فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى البلدين، كذلك تمت مناقشة سبل الاستفادة من التجربة البلغارية فى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين. كما سيقوم وفد يضم شركات بلغارية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لمصر خلال الفترة المقبلة.

 وزير الاتصالات مع وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا 

حضر اللقاء المهندسة شيرين الجندى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان، مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والدكتور أحمد طنطاوى، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ميلينا ستوتشيفا وزيرة الابتكا بلغاريا مصر التحول الرقمي

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وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية بين المصرية للاتصالات و4IG المجرية

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