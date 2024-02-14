الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف المرتبات.. الحد الأدنى للأجور في مصر 2024 لكل درجة وظيفية

الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

الحد الأدني للأجور فى مصر 2024.. واحد من أبرز القرارات التى أقرت الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المزمع تطبيقها اعتبارًا من شهر مارس القادم بتكلفة إجمالية قدرها 180 مليار جنيه، ما بين زيادة الأجور والمعاشات، ودعم تكافل وكرامة يستفيد منها فئات عريضة من المواطنين فى خضم أزمة اقتصادية خلفت تداعيات اقتصادية واجتماعية تزايدت حدتها خلال الأونة الأخيرة.

الحد الأدني للأجور فى مصر 

وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور فى مصر 2024، هى السابعة منذ أول قرار رسمي بتحريك قيمة الحد الأدنى للأجور فى عام 2019 حينما قررت الحكومة بناء على توجيهات القيادة السياسية زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه،  لتتوالى بعد ذلك الزيادات فى قيمة الحد الأدنى للأجور فى مصر لـ2400 جنيه فى 2021، و2700 جنيه في مارس عام 2022، و3000 جنيه في أكتوبر 2022، 3500 جنيه في مارس 2023، وفي أكتوبر 2023 ارتفع الحد الأدنى من 3500 جنيه لـ4000 جنيه، وصولًا لـ6000 جنيه اعتبارًا من مارس 2024.

تبدأ الأربعاء.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

جدول مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 ومعاشات تكافل وكرامة

بزيادة تصل لـ 50%.. قيمة الحد الأدنى للأجور في مصر 2024

المستفيديون من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

ويستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور ما يقارب 5 ملايين موظف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ودواويين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، على إثر تعديل الحدود الدنيا لأجور الهرم الوظيفي، ليصبح أجر الدرجة السادسة 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، والدرجة الخامسة 6500 جنيه، والدرجة الرابعة 7000 جنيه، والدرجة الثالثة 7500 جنيه، والدرجة الثانية 8000 جنيه، والدرجة الأولى 9000 جنيه، المدير العام 10.000 ألف جنيه، والدرجة العالية 12.000 ألف جنيه، والممتازة 14.000 ألف جنيه.

موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور 

ومن المقرر وفقًا لمشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين الحكومى والعام أن يبدأ صرف زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من مرتبات شهر مارس 2024، وااتى من المقرر صرفها يوم 21 مارس 2024، بالزيادة الجديدة، على أن تصرف مرتبات شهر فبراير 2024 دون أى زيادة.

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