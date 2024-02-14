تبدأ الأربعاء.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

يهتم الكثير من الموظفين بمعرفة مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خاصة أن صرف المرتبات تسبق شهر رمضان بأيام، والذي يحل وفقًا للتقاويم الفلكية في الحادي عشر من مارس المقبل، وبدأت الاستفسارات تتزايد لمعرفة الزيارة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها والتي ستبدأ تطبيقها في شهر مارس المقبل، سواء كانوا من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وعن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 فتبدأ عملية صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، والذين يعملون في 66 وزارة وهيئة حكومية، اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير 2024، ومن المقرر أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام، حتى يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2024.

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جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2024

بعد زيادة الحد الأدنى للأجور تصبح مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12،200 جنيه، فيما تصل مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة إلى 10،200 جنيه، وتبلغ مرتبات درجة المدير العام بعد الزيادة 9،200 جنيه، تتراوح مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة عند 8،200 جنيه، وتصل مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة إلى 8،000 جنيه، بينما تكون مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة 7،500 جنيه، وتبلغ مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة 7،000 جنيه، تصل مرتبات الدرجة الخامسة بعد الزيادة إلى 6،500 جنيه، وتكون مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة 6،000 جنيه.

قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، ومن المقرر صرفها في شهر مارس المقبل، وفي إعلان آخر، تم الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، والتي ستستفيد منها أكثر من 13 مليون مواطن، وقد تم تخصيص مبلغ قدره 74 مليار جنيه لتغطية هذه الزيادة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5.5 مليار جنيه لزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%.