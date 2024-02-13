الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

مرتبات
مرتبات

يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات في الوقت الراهن عن جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 بعد صدور قرار زيادة الرواتب الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يتطلع العاملون في مجال التعليم إلى فهم التغييرات الجديدة في هيكل الرواتب والفوائد التي قد تأتي مع هذا القرار.

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024

ستدخل مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 حيز التنفيذ ابتداءً من شهر مارس المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة التي عُقدت الإثنين، تمت الموافقة في هذه الجلسة على حزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي صدرت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمت الموافقة عليها  من البرلمان، وتهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء المعيشية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما وتثير زيادة رواتب المعلمين لعام 2024 استفسارات المعلمين الذين يتساءلون عن الزيادة التي سيحصلون عليها اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ويتضمن القرار بزيادة مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية التي يحصلون عليها، وذلك ضمن إطار حزمة القرارات التي تم اتخاذها لصالح موظفي الدولة والعاملين في الجهاز الإداري، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الدخل الشهري للموظفين، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، وهو مبلغ كان يُعتبر الحد الأدنى حتى الشهر الحالي.

جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة 

الدرجة الوظيفيةالمرتب الجديد (بعد الزيادة)
السادسة6،000 جنيه
الخامسة6،500 جنيه
الرابعة7،000 جنيه
الثالثة7،500 جنيه
الثانية8،000 جنيه
الأولى8،200 جنيه
المدير العام9،200 جنيه
الدرجة العالية10،200 جنيه
الوظيفية الممتازة12،200 جنيه

جدير بالذكر فقد تم الموافقة على زيادة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين، حيث تم تحديد المبالغ بشكل محدد لكل درجة وظيفية، يشمل ذلك تحديد المكافآت للكبار والخبراء والمعلمين بالإضافة إلى ذلك، ستكون زيادة مرتبات المعلمين والحوافز الشهرية في حيذ التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس 2024، مع تحديد موعد بداية بدل وحافز مكافأة الامتحانات خلال امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024.

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