مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

يبحث الكثير من المعلمين والمعلمات في الوقت الراهن عن جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 بعد صدور قرار زيادة الرواتب الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يتطلع العاملون في مجال التعليم إلى فهم التغييرات الجديدة في هيكل الرواتب والفوائد التي قد تأتي مع هذا القرار.

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024

ستدخل مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 حيز التنفيذ ابتداءً من شهر مارس المقبل، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب المصري خلال الجلسة العامة التي عُقدت الإثنين، تمت الموافقة في هذه الجلسة على حزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية التي صدرت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمت الموافقة عليها من البرلمان، وتهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء المعيشية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما وتثير زيادة رواتب المعلمين لعام 2024 استفسارات المعلمين الذين يتساءلون عن الزيادة التي سيحصلون عليها اعتبارًا من شهر مارس المقبل، ويتضمن القرار بزيادة مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية التي يحصلون عليها، وذلك ضمن إطار حزمة القرارات التي تم اتخاذها لصالح موظفي الدولة والعاملين في الجهاز الإداري، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة الدخل الشهري للموظفين، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه، وهو مبلغ كان يُعتبر الحد الأدنى حتى الشهر الحالي.

جدول مرتبات المعلمين بعد الزيادة

الدرجة الوظيفية المرتب الجديد (بعد الزيادة) السادسة 6،000 جنيه الخامسة 6،500 جنيه الرابعة 7،000 جنيه الثالثة 7،500 جنيه الثانية 8،000 جنيه الأولى 8،200 جنيه المدير العام 9،200 جنيه الدرجة العالية 10،200 جنيه الوظيفية الممتازة 12،200 جنيه

جدير بالذكر فقد تم الموافقة على زيادة مكافأة امتحانات النقل للمعلمين، حيث تم تحديد المبالغ بشكل محدد لكل درجة وظيفية، يشمل ذلك تحديد المكافآت للكبار والخبراء والمعلمين بالإضافة إلى ذلك، ستكون زيادة مرتبات المعلمين والحوافز الشهرية في حيذ التنفيذ اعتبارًا من شهر مارس 2024، مع تحديد موعد بداية بدل وحافز مكافأة الامتحانات خلال امتحانات الترم الثاني للعام الدراسي 2023/2024.