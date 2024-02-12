موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 ومعاشات تكافل وكرامة

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 محور اهتمام الملايين من موظفي الهيكل الإداري للدولة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

يتسأل أكثر من 6 ملايين موظف حكومي عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 وفقا لحزمة القرارات المالية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية تطبيقها اعتبارا من رواتب شهر مارس المقبل 2024.

أصبح الحد الأدني للأجور 6 ألاف جنيه شهريا وذلك بنسبة تصل إلى 50% بالإضافة غلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفة وتطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة زظيفية لتصل إلى 900 جنيه.

زيادة معاش تكافل وكرامة مارس 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة زيادة معاش تكافل وكرامة الشهري للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بقيمة 13 % حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي الشهري نحو 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش الشهري وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024-2025.

زيادة المعاشات

كما وجه الرئيس بزيادة معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش بنحو 15 % لـ 13 مليار مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 74 جنيه حيث جاءت القرارات الرئاسية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج.

موعد صرف مرتب شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 لصرف مرتبات شهر مارس المقبل للموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية وفقا للزيادة الجديدة.

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