الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 ومعاشات تكافل وكرامة

زيادة الحد الأدنى
زيادة الحد الأدنى للأجور

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 محور اهتمام الملايين من موظفي الهيكل الإداري للدولة في كافة محافظات الجمهورية، وذلك منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024

يتسأل أكثر من 6 ملايين موظف حكومي عن موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 وفقا لحزمة القرارات المالية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية تطبيقها اعتبارا من رواتب شهر مارس المقبل 2024.

أصبح الحد الأدني للأجور 6 ألاف جنيه شهريا وذلك بنسبة تصل إلى 50% بالإضافة غلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفة وتطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة زظيفية لتصل إلى 900 جنيه.

اتحاد المهن الطبية: اليوم بدء صرف دفعة معاش شهر فبراير

"تضامن النواب" توافق على صرف معاش ضمان للمسن الأولى بالرعاية

زيادة معاش تكافل وكرامة مارس 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة زيادة معاش تكافل وكرامة  الشهري للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بقيمة 13 % حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي الشهري نحو 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش الشهري وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاش تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024-2025.

زيادة المعاشات 

كما وجه الرئيس بزيادة معاشات المتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن المعاش بنحو 15 % لـ 13 مليار مواطن على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 74 جنيه حيث جاءت القرارات الرئاسية بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتج عن الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج.

txt

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة

txt

زيادة جديدة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص.. "البدوى": ستكون على مراحل (خاص)

موعد صرف مرتب شهر مارس 2024

حددت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 لصرف مرتبات شهر مارس المقبل للموظفين والعاملين في الهيئات الحكومية وفقا للزيادة الجديدة.

اقرأ أيضا 

تفاصيل قرارات زيادة المرتبات 2024

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدني للأجور الحد الادنى للأجور 6 ملايين موظف حكومي معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

موعد انتهاء فصل الشتاء 2024.. اعرف بداية ونهاية فصول السنة الميلادية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر.. والأسعار العالمية بالدولار

رابط استعلام تكافل وكرامة وتقديم الشكاوى عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

قائمة أسعار ياميش رمضان 2024.. وسعر المكسرات في الأسواق

أسعار فوانيس رمضان 2024.. أسعار شنط رمضان وكرتونة رمضان

موعد عيد الفطر 2024.. أول أيام شهر رمضان المبارك 1445

زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024.. والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

الأكثر قراءة

عاجل| تدعم استقرار الشرق الأوسط.. تهديد مصر بإلغاء اتفاقية السلام يضع إسرائيل بمأزق

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

فتحت بطنها بسكين لولادة جنينها.. ملابسات العثور على جثتي أم وطفلها في بدر

ضبط صاحب شركة مقاولات امتنع عن سداد 12 مليون جنيه

قرار نهائى لكولر يصدم محمود متولى.. وحسم مصير كريستو من رحلة الجزائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال