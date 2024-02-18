مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. وهل بالزيادة الجديدة؟
يترقب الموظفون صرف مرتبات شهر فبراير 2024 مع اقتراب شهر رمضان 2024 والمحدد موعده فلكيًا 11 مارس 2024 من أجل الاستعداد للشهر الكريم وتجهيز احتياجاته ومستلزماته المعروفة في هذا الشهر.
نوضح في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 والموعد المحدد الذي يتم فيه صرف زيادة المرتبات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أسابيع.
صرف مرتبات شهر فبراير 2024
يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير للموظفين والعالمين وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية بداية من الخميس 22 فبراير 2024 بنفس القيمة القديمة التي تم صرفها في يناير 2024.
ويكون صرف مرتبات شهر فبراير مستمر الاحد 25 فبراير ثم الاثنين 26 فبراير والثلاثاء 27 فبراير واليوم الأخير هو الاربعاء 28 فبراير 2024.
جدول صرف مرتبات فبراير 2024
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها مرتبها 11000 جنيه
- الدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها مرتبها 9000 جنيه
- الدرجة الوظيفية مدير عام أو ما يعادلها مرتبها 8000 جنيه
- الدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها مرتبها 7000 جنيه
- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها مرتبها 6000 جنيه
- الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها مرتبها 5500 جنيه
- الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها مرتبها 5000 جنيه
- الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها مرتبها 4500 جنيه
- الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها مرتبها 4000 جنيه شهريًا.
زيادة مرتبات العاملين مارس 2024
من مارس 2024 يتم صرف مرتبات العاملين بالدولة بعد تطبيق الحزمة المالية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحيث أصبح الحد الأدنى للأجور في الدولة 6000 جنيه بدلا من 4000 جنيه، وكذلك تطبيق زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
ويبدأ صرف مرتبات مارس 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية بداية من الخميس 21 مارس ثم الأحد 24 مارس والإثنين 25 مارس،
الثلاثاء 26 مارس واليوم الأخير هو الأربعاء 27 مارس 2024.
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