موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 وقيمة الزيادة

قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة وموعد صرفها، دائما ما يبحث عنه المواطنين أصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومن بينهم أصحاب المعاشات.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى، زيادة قدرها 15% في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطبق الزيادة فى قيمة معاشات تكافل وكرامة، شهر مارس المقبل، وذلك ضمن إجراءات الدولة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

بعد الزيادة الأخيرة فى قيمة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس 2024، الأتى..