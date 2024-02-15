الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024 وقيمة الزيادة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة وموعد صرفها، دائما ما يبحث عنه المواطنين أصحاب المعاشات، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ومن بينهم أصحاب المعاشات.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى، زيادة قدرها 15% في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة 2024

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تطبق الزيادة فى قيمة معاشات تكافل وكرامة، شهر مارس المقبل، وذلك ضمن إجراءات الدولة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.

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موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 ومعاشات تكافل وكرامة

جدول زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

بعد الزيادة الأخيرة فى قيمة معاش تكافل وكرامة بداية من شهر مارس 2024، الأتى.. 

  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 450 جنيهًا ليصبح 517.5 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 480 جنيها ليصبح 552 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 500 جنيها ليصبح 575 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 550 جنيها ليصبح 632.5 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 580 جنيها ليصبح 667 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 620 جنيها ليصبح 713 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 650 جنيها ليصبح 747.5 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 680 جنيها ليصبح 782 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 700 جنيها ليصبح 805 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 740 جنيها ليصبح 851 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 770 جنيها ليصبح 885.5 جنيهًا.
  • زيادة من يتقاضى معاش بمبلغ 800 جنيها ليصبح 920 جنيهًا.
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