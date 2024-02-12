مُتوفر هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

ننشر لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل» الشهير، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر ببعض الأسر.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن خدمة الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك من خلال الرابط اضغط هنا.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي (١): تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط اضغط هنا.

الخطوة الثانية (٢): علي المواطن الضغط على أيقونة «الاستعلام عن حالة الطلب ».

الخطوة الثالثة (٣): علي المواطن كتابة الرقم القومي المسجل في البطاقة الشخصية.

الخطوة الرابعة (٤): علي المواطن على الضغط أيقونة «استعلام».

الخطوة الخامسة (٥): يظهر بعدها على الفور حالة الطلب.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة 2024، في منتصف كل شهر من العام الجاري، لمساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024

وفي هذا الجانب، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024، يوم 15 فبراير 2024، طبقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024

وفي هذا المجال، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أماكن، لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2024، وهم كالآتي:

• ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد المصري.

• البنوك الحكومية.

• فروع بنك ناصر الاجتماعي.