موعد قبض شهر فبراير 2024... تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، لأكثر من 4 ملايين موظف على اختلاف المستويات الوظيفية، وذلك وفق الجدول المعتمد لمواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024.

موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.. وحقيقة تبكير الصرف

ويتحدد موعد قبض شهر فبراير 2024 كما هو معلن مسبقًا دون أى تعديل بالتبكير أو التأخير، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها، وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها، ويستمر الصرف أيام الخميس، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء عبر ماكينات الصراف الآلى للعاملين بكافة الوزارات دون التقيد بأيام محددة لكل مجموعة من الوزارات كما كان متبع فى السابق.

موعد صرف زيادة الأجور

وبحسب تعليمات وزارة المالية، تتولى الإدارات المالية وإدارات الحسابات بكل جهة إدارة إعداد كشوف مرتبات شهر فبراير 2024 بالقواعد ذاتها المتبعة فى الشهر السابق، دون أى زيادة، على أن يبدأ تعديل جدول الأجور للعاملين بالدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحريك الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة دورية وحافز إضافى مع مرتبات شهر مارس 2024، والتى من المقرر بدء صرفها يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وتصرف أية متأخرات لمستحقات العاملين لشهر فبراير 2024 على مدار أيام الخميس والأحد والإثنين 7، 10، 11 مارس بالترتيب للعاملين بكافة الجهات الحكومية والتى تشمل بنود مختلفة سواء مكافآت أو حوافز أو بدلات منفصلة عن أصل المرتب.

وألزمت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة البدء فى تعديل جدول الأجور لكل مستوي من المستويات الوظيفية لشهر مارس 2024، مع تكليف المديرين الماليين والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.