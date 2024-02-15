الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.. وحقيقة تبكير الصرف

موعد قبض شهر فبراير
موعد قبض شهر فبراير 2024

موعد قبض شهر فبراير 2024... تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر فبراير 2024 للعاملين بالدولة على مستوى دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، لأكثر من 4 ملايين موظف على اختلاف المستويات الوظيفية، وذلك وفق الجدول المعتمد لمواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024.

موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.. وحقيقة تبكير الصرف

ويتحدد موعد قبض شهر فبراير 2024 كما هو معلن مسبقًا دون أى تعديل بالتبكير أو التأخير، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، لصرف رواتب العاملين وما فى حكمها، وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها، ويستمر الصرف أيام الخميس، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء عبر ماكينات الصراف الآلى للعاملين بكافة الوزارات دون التقيد بأيام محددة لكل مجموعة من الوزارات كما كان متبع فى السابق.

موعد صرف زيادة الأجور

وبحسب تعليمات وزارة المالية، تتولى الإدارات المالية وإدارات الحسابات بكل جهة إدارة إعداد كشوف مرتبات شهر فبراير 2024 بالقواعد ذاتها المتبعة فى الشهر السابق، دون أى زيادة، على أن يبدأ تعديل جدول الأجور للعاملين بالدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتحريك الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوة دورية وحافز إضافى مع مرتبات شهر مارس 2024، والتى من المقرر بدء صرفها يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وتصرف أية متأخرات لمستحقات العاملين لشهر فبراير 2024 على مدار أيام الخميس والأحد والإثنين 7، 10، 11 مارس بالترتيب للعاملين بكافة الجهات الحكومية والتى تشمل بنود مختلفة سواء مكافآت أو حوافز أو بدلات منفصلة عن أصل المرتب.

تبدأ الأربعاء.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

وألزمت وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية مراعاة البدء فى تعديل جدول الأجور لكل مستوي من المستويات الوظيفية لشهر مارس 2024، مع تكليف المديرين الماليين والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة فى هذا الشأن.

موعد قبض شهر فبراير مرتبات شهر فبراير زيادة الاجور مرتبات فبراير وزارة المالية موعد قبض شهر فبراير 2024 قبض شهر فبراير بالزيادة الجديدة وحقيقة تبكير الصرف تبكير الصرف

مواد متعلقة

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

بعد الزيادة.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ننشر اعترافات المتهم بتهديد فتاة بـ"فيديو فاضح"

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

"سهرة مزاج" انتهت بكارثة.. كواليس جريمة الحى الراقى فى الجيزة

مسشفى الحسينية يستقبل 3 مصابين من مشاجرة بمحيط الشركة الإيطالية بالصالحية القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"