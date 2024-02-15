"الدواء" تختتم دبلومة المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال للصيادلة

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية لدبلومة "المستحضرات التجميلية وريادة الأعمال"، المقدمة بالتعاون بين الهيئة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأوضحت الهيئة، أنه خلال الدبلومة، تم التعريف بمستحضرات التجميل وأنواعها وكيفية أختيارها وفقًا لأحتياجات السوق سواء من الجانب العلمي أو العملي، والتعريف بحدود الأمان، وكيفية إستخدام قواعد البيانات العالمية، والدلائل التنظيمية والدلائل الإسترشادية العالمية والمحلية وفقًا للدلائل التنظيمية بهيئة الدواء المصرية.

طرق تصنيع بمستحضرات التجميل

وأضافت أن ورشة العمل شملت أيضًا مقدمة عن التحليل الكيميائي والميكروبيولوجي الخاص بطرق تصنيع بمستحضرات التجميل.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية نحو دعم وتوطين قطاع الصناعة، وإثقال خبرات العاملين في الهيئة من خلال برامج تدريبية وورش عمل محدثة ومكثفة، ومعدة خصيصًا طبقًا لأحتياجات السوق، ودعمًا من الهيئة للنهوض بصناعة مستحضرات التجميل والعاملين عليها، وإطلاعهم على أحدث المستجدات، واليات العمل والتحليل.

وفى سياق أخر، قامت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، خلال شهر يناير على المؤسسات الصيدلية بجميع أنحاء الجمهورية.

شمل المرور على أكثر من ٩٠٠٠ مؤسسة صيدلية (الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع)، وتنوعت المخالفات ما بين ضبط أدوية مهربه وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول، أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة.

حملات تفتيشية

حيث تمكن مفتشو هيئة الدواء المصرية من ضبط عدد من الأماكن غير المرخصة؛ بناءً على المعلومات الواردة إلى هيئة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعقب تقنين الإجراءات، من تنفيذ أكثر من ٢٠٠ حملة مكثفة بجميع أنحاء الجمهورية خلال شهر يناير، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة، وتحريز المضبوطات المخالفة؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للمضبوطات ما يقارب ٢٠ مليون جنيه مصري.

وتم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات الصيدلية التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي للهيئة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال عدم وجود فواتير شراء هذه المستحضرات، وضد الجهات الموردة في حال وجود تلك الفواتير.

وتهيب هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات بخصوص تداول الأدوية، من خلال الخط الساخن ١٥٣٠١، أو موقع الهيئة الرسمي، والموضح عليه آلية البحث؛ للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية بهيئة الدواء المصرية.

حملات مرورية