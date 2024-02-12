الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر لبحث سبل التعاون المشترك

على شرف اللقاء
على شرف اللقاء

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي المنظمة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك مناقشة إمكانات بناء القدرات من خلال ورش عمل وتدريبات مختلفة.

واستهل رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة العالمية بمصر، وتمنى له التوفيق في منصبه الجديد الذي تولاه مؤخرًا.

فيما أشاد الدكتور نعمة عابد بالقدرات التنظيمية والتصنيعية بمصر، مؤكدًا أنها من أكثر الدول التي لديها إمكانات التقدم في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية في المنطقة.

يأتي ذلك في ضوء دور هيئة الدواء المصرية الرائد في مجال جودة وسلامة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية للتعريف برحلة المتعامل، من ترخيص قيد سجل المستوردين إلى ترخيص المستودع. 

وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بالاشتراطات الواجب توافرها في مستودعات الوسطاء، بالإضافة إلى التعريف بالمستندات والإجراءات المطلوبة لترخيص أو تجديد رخص مستودعات الوسطاء بمختلف الأنشطة، وتعريف الشركات المستوردة على الإجراءات والمستندات المطلوبة للقيد في سجل المستوردين وإجراءات تجديد القيد لأي سبب يتطلب التجديد. 

وقالت هيئة الدواء إنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤، ولمدة يومين بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم. 

وأشارت إلى أن الدورة مقدمة للصيادلة أصحاب المستودعات والمخازن، كما تبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً.

وقالت إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للورشة يوم الأربعاء الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٤، كما سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدكتور على الغمراوي رئيس هيئة الدواء هيئة الدواء المصرية ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر منظمة الصحة العالمية

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