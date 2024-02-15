الخميس 15 فبراير 2024
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مصر

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

الأدوية
الأدوية

أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا وزاريًا رقم "44" لعام 2024 الصادر بتاريخ 5 فبراير الجارى، لإلزام المستشفيات والمنشآت الطبية بوصف الأدوية الضرورية محلية الصنع وعدم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

قرار وزارة الصحة بصرف الأدوية المحلية

وجاء نص الخطاب الذى حصل "الدستور" على نسخة منه على ما يلى؛ يلتزم الأطباء أثناء مباشرة عملهم بكل الجهات أو الهيئات التابعة لوزير الصحة والسكان أو للوزارة أو لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات وعلى الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة بها بوصف الأدوية الضرورية للمرضى مع مراعاة أن تكون الأولوية للدواء المحلى، وألا يتم وصف الأدوية المستوردة إلا حال عدم توافر المثيل المحلى لها.

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وطالبت وزارة الصحة والسكان كل الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاریخ صدوره، ويعمم على كل الإدارات المركزية التابعة للقطاع، كما وجهت المكتب الفنى لوزارة الصحة بالمتابعة.

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الصحة المستشفيات المنشآت الطبية الأدوية الأدوية المستوردة

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