يبدأ الخميس 22.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يتساءل كثير من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة على محركات بحث جوجل عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف قبض شهر فبراير 2024

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الادني للأجور إلى ٦ آلاف جنيه بنسبة ٥٠%، وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة لتصل تكلفة الزيادات لنحو ١٨٠ مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يرصد "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بالزيادة

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس 22 فبراير 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه ( 22، 25، 26، 27، 28).

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 خلال 5 أيام تبدأ اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتنفذ الدولة زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري في شهر مارس المقبل بأثر رجعي عن شهر فبراير، وهي الزيادة السادسة في مرتبات الموظفين خلال عهد السيسي.

ومع تطبيق الدولة زيادة المرتبات لعام 2024، حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).