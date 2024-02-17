السبت 17 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024

مرتبات شهر فبراير
مرتبات شهر فبراير 2024

ارتفع البحث عن سؤال موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024، من قبل الموظفين والعاملين في جميع اجهزة الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024. 

موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024

وفقًا لبيان سابق لوزارة المالية فقد اعلنت أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال هذه الأيام:

الخميس 22 فبراير: أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الأحد 25 فبراير: ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الاثنين 26 فبراير: ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الثلاثاء 27 فبراير: رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الأربعاء 28 فبراير: خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لأول ثلاثة أشهر من العام الجاري بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور خلال شهر فبراير الجاري، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويعد هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه الرئيس بها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

قد يهمك أيضا:

 

شهر فبراير مرتبات شهر فبراير قبض مرتبات شهر فبراير موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024 القطاع العام

مواد متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

الأكثر قراءة

أماكن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات 2024

زيادة حصيلة النقد الأجنبى.. افتتاح مشروع جديد فى مجال الكيماويات بالسويس

اصطحب معه محتجزين مفرج عنهم.. كواليس لقاء الرئيس الإسرائيلى برئيس وزراء قطر

حقيقة انتشار "الجرب والتقمل" بين نازحى قطاع غزة

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد"

قائمة مسلسلات رمضان 2024 بعد إطلاق بوسترات المتحدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زهرة الأدب

د.كريمة الحفناوى

العنف ضد النساء فى السودان

حسين دعسة

اللعبة الأمركية ودجاجات السفاح نتنياهو.. غزة إلى أين؟

وائل لطفي

مصر وتركيا

سارة شريف

النصر الكامل الذى يقصده نتنياهو!

ماجد حبته

عضوية مجلس أمن إفريقيا

صفاء النجار

مقامات الغضب.. لا الترحال

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية لليوم 134 على التوالى

"برميل بارود".. هل اقتربت العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية؟

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية