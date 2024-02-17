ارتفع البحث عن سؤال موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024، من قبل الموظفين والعاملين في جميع اجهزة الدولة سواء من القطاع العام أو الخاص، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد قبض مرتبات شهر فبراير 2024

وفقًا لبيان سابق لوزارة المالية فقد اعلنت أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال هذه الأيام:

الخميس 22 فبراير: أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الأحد 25 فبراير: ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الاثنين 26 فبراير: ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الثلاثاء 27 فبراير: رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

الأربعاء 28 فبراير: خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لأول ثلاثة أشهر من العام الجاري بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور خلال شهر فبراير الجاري، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويعد هذا القرار الذي يأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه الرئيس بها لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة.

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