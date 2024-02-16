موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

يترقب جميع المواطنين مع منتصف شهر فبراير معرفة ميعاد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة عبر جوجل، حيث ينتظر آلآف من المواطنين في كل الوزارات والهيئات وكافة الجهات التابعة لها صرف المرتبات، والذي من المنتظر أن تكون خلال الأسبوع المقبل.

ميعاد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور ميعاد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وقيمة الزيادة الجديدة، وموعد زيادة الحد الأدنى للأجور 2024.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وفي بيان سابق، قامت وزارة المالية بإعلان أنه تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين وما يكون في حكمها وما سيتقاضونه لأول ثلاثة أشهر في العام الجاري بما في ذلك كافة مرتبات شهر فبراير 2024، وعدد 3 أيام من كل شهر لصرف جميع متأخرات مستحقات العاملين، وذلك مع مراعاة أيام الإجازات وكافة العطلات الرسمية، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ووفقًا لبيان وزارة المالية فإنه من المرتقب أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس المقبل 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال هذه الأيام:

الخميس 22 فبراير: هو أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024. الأحد 25 فبراير: هو ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024. الاثنين 26 فبراير: هو ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024. الثلاثاء 27 فبراير: هو رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024. الأربعاء 28 فبراير: هو خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وتتيح وزارة المالية في عدة أماكن لصرف المرتبات ومنها يكون مرتبات شهر فبراير 2024 لكافة العاملين في قطاعات الدولة، هي: فروع البنوك، أيضا فروع البريد المصري المنتشرة بمستوى الجمهورية، وكافة ماكينات الصرف الآلي «ATM».

وتُهيب الوزارة بقدوم موعد صرف مرتبات لكل شهر في العاملين في الجهات الإدارية “عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي”، وخاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد في كل الجهات الإدارية.

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قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 وموعد صرفها

ويُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال شهر فبراير الجاري، بـ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما أن وجه بزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى سيتراوح ما بين مبلغ 1000 و1200 جنيه شهريًا وذلك بحسب الدرجة الوظيفية وذلك يكون اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويُعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور وتكون بنسبة 50% الذي سيأتي من ضمن حزمة من كافة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي قام بتوجيهها الرئيس بها لدعم المواطن بظل الظروف الراهنة، وهو القرار الثامن الذي يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه وذلك بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في الـ8 سنوات الماضية ويكون اعتبارًا من سنة 2017 حتى الآن.