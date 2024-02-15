يكثف قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والدولة عن تبكير مرتبات شهر مارس 2024 وموعد صرفها وهل تُصرف بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحمل الأعباء المعيشية عن المواطن، حيث يتساءل الموظفون عن إمكانية تبكير صرف مرتبات مارس 2024 كونه يتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك الذي يأتي فلكيًا 11 مارس وتنتظر الأسر المصرية الرواتب لانفاقها على خزين الشهر في السلع التموينية واللحوم وغيرها من لوازم الشهر من ياميش وعزائم.

هل تم تبكير مرتبات شهر مارس 2024؟.. اعرف مرتبك بالزيادة الجديدة

تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

حتى الآن، لم تصدر وزارة المالية أي قرارات بشأن تقديم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان الكريم، الذي يبدأ فلكيًا يوم الاثنين 11 مارس 2024. وبناءً على ذلك، من المتوقع صرف مرتبات شهر مارس في مواعيدها المقررة مع الزيادة الجديدة.

زيادة مرتبات شهر مارس 2024

وقرر الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% كجزء من الحزمة الاقتصادية الجديدة، حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا اعتبارًا من شهر مارس 2024. كما تم تحديد زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحسب الدرجة الوظيفية، حيث ستتراوح الزيادة بين 1000 و1200 جنيه شهريا، مع تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة وظيفية حتى يصل إلى 900 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

إذ لم يتم تبكير صرف المرتبات من قبل وزارة المالية ستصرف في الموعد المعتاد إذ حددت وزارة المالية 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة خلال هذه الفترة. يبدأ صرف المرتبات يوم الخميس 21 مارس 2024، وتستمر عملية الصرف وفقًا للجدول التالي:

الخميس 21 مارس 2024

الأحد 24 مارس 2024

الإثنين 25 مارس 2024

الثلاثاء 26 مارس 2024

الأربعاء 27 مارس 2024

إقرأ أيضًا: تبدأ الأربعاء.. مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

زيادة معاشات مارس 2024

أمر الرئيس السيسي أيضًا بزيادة المعاشات بنسبة 15% لصالح 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه، ومن المقرر صرفها في مارس 2024، بالإضافة إلى زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 15% أيضًا، بتكلفة تصل إلى 5.5 مليار جنيه.