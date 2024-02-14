تبكير الصرف.. موعد صرف مرتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

مع قرب انتهاء شهر فبراير يحرص المواطنين على معرفة موعد صرف مرتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، حيث نشرت وزارة المالية جداول مرتبات شهر مارس، إذ أنها ستبدأ من يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024 وستستمر حتى يوم الأربعاء 27 من مارس 2024.

موعد صرف مرتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف مرتب شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وقيمة زيادة المعاشات 2024، وحقيقة زيادة مرتبات الأطباء والمعلمين.

ومن المترقب أن سوف تبدأ وزارة المالية في مصر أيضًا من تنفيذ كافة توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتبطة ستكون بحزمة الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل تخفيف كافة الأعباء المعيشية على المواطن، ويكون من أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 6 آلاف جنيه.

وبالنسبة لجدول مرتبات شهر مارس في عام 2024، بعد الزيادة الجديدة للعاملين بالدولة التي سوف تصرف بداية من شهر مارس نرصدها هي كما يلي.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما سيعادلها تصل إلى مبلغ 12 ألفًا و200 جنيه.

وبالنسبة للدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون مبلغ 10 آلاف و200 جنيه.

وعن درجة المدير العام أو ما يعادلها يكون الراتب مبلغ 9200 جنيه.

أما الدرجة الأولى أو ما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.

والدرجة الثانية يكون الراتب مبلغ 8000 جنيه.

الدرجة الثالثة تكون مبلغ 7500 جنيه.

مرتبات العاملين بالدولة

وعن مرتبات الدرجة الرابعة مبلغ 7000 جنيه.

وبالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة مبلغ 6500 جنيه.

ومرتبات الدرجة السادسة مبلغ 6000 جنيه.

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هل هناك زيادة في مرتبات الأطباء والمعلمين؟

وتتضمن الحزمة الاجتماعية بتخصيص مبلغ 15 مليار جنيه زيادات إضافية لجميع الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، منها مبلغ 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية بأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

وتتراوح الزيادة ما بين مبلغ 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، وذلك إضافة إلى قيمة 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.