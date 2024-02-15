متاح الآن.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، حيث يتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة، والمستندات المطلوبة للاشتراك في البرنامج.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وفي هذا الصدد، يستطيع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هـــنـــا.

الخطوة الثانية "2": علي المواطن الضغط على أيقونة “اعرف نتيجتك”.

الخطوة الثالثة "3": علي المواطن ادخال الرقم القومي.

الخطوة الرابعة "4": علي المواطن الضغط على أيقونة “استعلام”.

الخطوة الخامسة "5": ستظهر أمامك شاشة تحمل بياناتك وحالة الطلب وسبب الرفض إن وجد.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه 2024 بالزيادة الجديدة

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي موعد صرف زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15%، حيث يتم تنفيذها بدءًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بالزيادة الجديدة 2024 في 15 مارس المقبل.

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة 2024

وفي هذا الجانب، يستطيع المواطنين الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة بالتقدم للوحدات الاجتماعية التابع محل إقامة المتقدم، من خلال المستندات المطلوبة التالية:

و يأتي المستندات الواجب بصورة من كل ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي مسجل فيها العنوان سكن المتقدم.

2- شهادة الميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- قسيمة الطلاق أو الزواج.

4- شهادة وفاة الزوج للأرامل.

5- بطاقة التموين.

6- قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

7- حالة الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

8- شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

9- إقرار الوصاية للأيتام.

10- شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.