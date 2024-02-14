موعد صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الخميس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 5.2 مليون أسرة، بما يشمل 23 مليون أسرة، بعد إضافة المليون أسرة، الذي وجه بهم رئيس الجمهورية، وبعد إضافة 600 ألف أسرة تدعمهم المنظمات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحزمة اجتماعية جديدة شملت 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024 - 2025.

مشروطية الدعم

ووضعت وزارة التضامن، عدة شروط لاستمرار صرف الدعم، هي:

- ضرورة الاهتمام بصحة الأم والطفل من خلال زيارة الوحدة الصحية للأم والطفل 4 مرات سنويًا بهدف تلقي خدمات الرعاية الصحية الأولية.

- الحضور الإلزامي للأطفال بالمدارس بنسبة تصل إلى 80% من الحضور الطبيعي.

- عدم الزواج المبكر لأبناء الأسر المستفيدة لأقل من 18 سنة.

أما عن إجراءات الاشتراك في البرنامج، أشارت وزارة التضامن إلى أنها تتم من خلال:-

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن لتقديم المستندات المطلوبة:

صور من بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور من قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور من شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.