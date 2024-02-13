الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج الادمان: الصندوق مستمر فى تنفيذ البرامج التوعوية بالمناطق المطورة

جانب من البرامج التوعوية
جانب من البرامج التوعوية

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ان الصندوق مستمر فى تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وسبق وتم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق "16023 " لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.

وأضاف أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات" الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان " ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

وأضاف "عثمان "  انه سيتم  تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة " روضة السودان "  بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

علاج الادمان: القاهرة فى المرتبة الأولى اتصالًا بالخط الساخن

بديلة العشوائيات


وقد ‏دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة "روضة السودان" بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية  بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة  "بديلة العشوائيات"، حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات  " الأسمرات، والمحروسة  وحدائق اكتوبر  ، وروضة السيدة، وأهالينا، وحى الضواحى ببورسعيد وبشاير الخير،  "، كما يتم تنفيذ أيضا برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها.
 

عمرو عثمان وزيرة التضامن الاجتماعي علاج الإدمان والتعاطي بديلة العشوائيات الخدمات العلاجية

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

ضربة أنهت حياته.. أول صور لـ"محمد صلاح" ضحية طليق ابنة خاله

فايز فرحات: الاجتماع الرباعى بالقاهرة سينهى الأزمة فى غزة

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء القطرى بحضور اللواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟