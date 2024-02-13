علاج الادمان: الصندوق مستمر فى تنفيذ البرامج التوعوية بالمناطق المطورة

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ان الصندوق مستمر فى تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وسبق وتم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق "16023 " لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقي العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن.

وأضاف أنه جارى الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات" الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان " ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

وأضاف "عثمان " انه سيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة " روضة السودان " بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها علي المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

بديلة العشوائيات



وقد ‏دشنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة "روضة السودان" بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " الأسمرات، والمحروسة وحدائق اكتوبر ، وروضة السيدة، وأهالينا، وحى الضواحى ببورسعيد وبشاير الخير، "، كما يتم تنفيذ أيضا برامج توعوية في العديد من المناطق الجاري تطويرها.

