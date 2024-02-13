الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معارض وخدمات اجتماعية.. "التضامن" تستهدف التوسع فى السوق التركية

نيفين القباج، وزيرة
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي،  عن تعاون مشترك مع دولة تركيا، خاصة فى مجالات الخدمات الاجتماعية للأطفال والأسرة  والمرأة وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى كبار السن، كما تستعد الوزارة لإقامة معرض للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع تركيا، فى كلتا الدولتين، فضلا عن التعاون المشترك في قطاع التمكين الاقتصادي والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار اتجاه الوزارة للتوسع في إقامة المعارض خارج مصر، كما حدث العالم الماضي، بتنظيم 8 معارض.

الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية

وأضافت الوزارة أنه تم وضع خطة لتكثيف جهود الترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في الداخل والخارج، حيث تستهدف فيما يزيد على 25 معرضًا داخل وخارجها، وجار فتح أسواق خارجية متميزة للمنتج المصرى والتى تعد فرصة مهمة لدراسة الفرص التصديرية المتاحة للنتجات المصرية من خلال دراسة احتياجات الأسواق الخارجية، حيث تضم هذه المعارض العديد من المنتجات الزجاجية والنحاسية، الخزفيه، منتجات أخميم من قنا وأسوان، ومنتجات سيناء التراثية أيضا منتجات الفيوم من السجاد والكليم اليدوي، والملابس، والمفروشات، والمنتجات الخشبية والإكسسوار والمنتجات الجلدية المتنوعة والفنية من الديكوباج، والجلد الفاخر، والملابس القطنية، والعطور والمنتجات الغذائية، وأيضًا منتجات الخوص الصديقة للبيئة.

القباج تشهد إعلان نتائج مسابقة وزارة التضامن للأفلام القصيرة «بطل من بلدنا»

 

وزارة التضامن الاجتماعي تركيا مجالات الخدمات الاجتماعية ذوي الإعاقة قطاع التمكين الاقتصادي

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