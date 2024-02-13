موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مارس 2024 بالزيادات الجديدة

موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة من الموضوعات التي شغلت اهتمامات المصريين مؤخرًا، بعد صدور قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تزامنًا مع حالة التضخّم وغلاء الأسعار نتيجة الأزمات العالمية، إذ وجه الرئيس بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

زيادة معاشات شهر مارس 2024

من بين قرارات الرئيس السيسي، كان تطبيق 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

ومع قرارات الرئيس السيسي، وتزامنًا مع اقتراب شهر مارس، المنتظر خلاله تطبيق الزيادات الجديدة، بدأ الكثيرون يبحثون عن موعد صرف المرتبات الجديدة، خاصة موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

وبالتزامن مع تزايد معدّلات البحث عن موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة، عبر وسائل الإنترنت البحثية ومواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة؛ يستعرض "الدستور" التفاصيل كافة وموعد صرف المعاشات رسميا وفقًا لجدول وزارة المالية لصرف مرتبات العاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة وأيضًا الهيئات والمعاشات.

جدول صرف معاشات مارس 2024

وفقًا لخطة وزارة المالية بشأن صرف المرتبات، يكون على النحو التالي:

الخميس 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات مارس

الأحد 24 مارس 2024 ثاني أيام صرف مرتبات مارس

الإثنين 25 مارس 2024 ثالث أيام صرف مرتبات مارس

الثلاثاء 26 مارس 2024 رابع أيام صرف مرتبات مارس

الأربعاء 27 مارس 2024 خامس أيام صرف مرتبات مارس

قرارات الرئيس السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات

وشملت قرارات الرئيس السيسي، أيضًا، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

كما تضمنت قرارات الرئيس، حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، - 15مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأيضًا، 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.