الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أقرها الرئيس.. "الوزراء" يكشف موعد صرف زيادات حزمة الحماية الاجتماعية

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن صرف الزيادات المقررة في حزمة الرئيس السيسي للحماية لاجتماعية سيكون في أول مارس المقبل.

الدعم الاجتماعي 

وأكد “الحمصاني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضع التنفيذ بداية من مارس، كما ناقش المجلس كافة البنود والمخصصات.

دراسة عقود الاستثمار 

وأضاف أن هناك لجنة قانونية وفنية تضم خبراء وجهات فنية معنية لدراسة عقود استثمار ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وتابع:" نعمل على اختيار مكتب المحاماة العالمي والحكومة ستختار مكتب محاماة مرموق له خبرة في هذا المجال، وهذا الإجراء هدفه طمأنة المواطنين ومن أجل جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات الحالية في الاستثمار".
 

متحدث مجلس الوزراء محمد الحمصاني الحياة الحياة اليوم محمد شردي

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