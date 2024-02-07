عاجل.. متحدث الوزراء: إيقاف الدعم التموينى لنحو 86 ألفًا للمتعدين على الأراضى الزراعية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم إيقاف الدعم التمويني لنحو 86 ألف مخالف بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذلك إيقاف البطاقة التموينية بالكامل لمن يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا يأتي في إطار الردع والحزم لوقف التعدي على الأراضي الزراعية، خاصة أن الدولة حذرت مرارًا وتكرارًا من ذلك.

تطبيق عقوبات رادعة لكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية

وأكد أن الدولة ستطبق عقوبات رادعة لكل من يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وسيعاقب كل من يخالف أحكام القانون أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 5 سنوات، كما يعاقب المهندس أو المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين لا تزيد علي 5 سنوات، ويشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.