الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع "مدبولى" حول قانون التصالح والتيسيرات فيه

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء وتصحيح أوضاعهم، والعمل على تفعيل مشروع القانون، والذي يمثل أهمية كبرى لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إعداد اللائحة الأولى للقانون والمقرر إصدارها يوم 22 فبراير ووجه بضرورة أن تراعي أقصى تيسيرات ممكنة للمواطنين بحيث تسهم في تفعيل القانون.

 

أهم التيسيرات في قانون التصالح

وتابع أن التيسيرات تتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء وطرق سدادها وتخفيض 25% من قيمة السداد الفوري لقيمة التصالح وإلزام المسدد بسداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا ويمكن تقسيمها على 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد وتحتسب الفائدة إذا أراد تقسيمها على خمس سنوات.

المتحدث باسم مجلس الوزراء قانون التصالح الدكتور مصطفى مدبولي التيسيرات السداد الفوري تفعيل القانون

مواد متعلقة

"متحدث الوزراء" يؤكد ضبط الأسواق وتوفير السلع قبل رمضان (فيديو)

متحدث الوزراء يزف بشرى بشأن انخفاض أسعار السلع الأساسية

متحدث الوزراء: لا داعى للقلق فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى أو مفاوضات صندوق النقد

"متحدث الوزراء" يكشف عن إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع الأساسية (فيديو)

متحدث الوزراء: مدبولى أكد أهمية الاستمرار فى توطين صناعة الأدوية

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل لقاء مدبولى مع رئيس جهاز حماية المستهلك

عاجل.. متحدث الوزراء للمواطنين: 4 مزايا يوفرها "صندوق الاستثمار في الذهب"

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"