متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع "مدبولى" حول قانون التصالح والتيسيرات فيه

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء وتصحيح أوضاعهم، والعمل على تفعيل مشروع القانون، والذي يمثل أهمية كبرى لشريحة كبيرة من المواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم إعداد اللائحة الأولى للقانون والمقرر إصدارها يوم 22 فبراير ووجه بضرورة أن تراعي أقصى تيسيرات ممكنة للمواطنين بحيث تسهم في تفعيل القانون.

أهم التيسيرات في قانون التصالح

وتابع أن التيسيرات تتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء وطرق سدادها وتخفيض 25% من قيمة السداد الفوري لقيمة التصالح وإلزام المسدد بسداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا ويمكن تقسيمها على 5 سنوات، منها 3 سنوات بدون فوائد وتحتسب الفائدة إذا أراد تقسيمها على خمس سنوات.